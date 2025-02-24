智慧經營／Q Burger董事長鄭瑞賓 打造一間科技餐飲公司

Q Burger（7797）成立僅13年，是一個相對年輕的餐飲品牌，但近年發展迅速，目前全台已有約400家門市，目標今年突破500間門市規模。Q Burger年初已登錄興櫃，是台股中唯二的早餐股。董事長鄭瑞賓利用數位賦能價值鏈整合，使會員經濟規模倍增的同時也提升營運效能，目標要將Q Burger饗樂餐飲打造為一間「科技餐飲公司」。

滿足客戶 兼顧品質快速

從事早餐店十餘年，鄭瑞賓說，他發現上午9點半前，消費者最在意的是速度，這段時間，早餐店要像快節奏的戰場，「一杯紅茶10秒鐘都不願意等，等太久客人就不開心。」但9點半後，消費者需求轉向品質，因此Q Burger的「Q」代表著雙重意義，9點半前是「Quickly」，快速供餐；9點半後則是「Quality」，以最好的品質滿足顧客。

現年41歲的鄭瑞賓，創立Q Burger的初衷，來自於自身的經歷。他畢業時正值台灣薪資凍漲的年代，年輕人難以獲得理想薪資與發展機會。因此，他希望打造一個「年輕人照顧年輕人」的品牌，如今Q Burger團隊平均年齡僅29歲，充滿活力與創新精神。

投入餐飲業，食安把關是品牌的生命線。因此鄭瑞賓從創業初期就堅持供應鏈的高度自主，「我們99%的原料都自己配送，只有1%的大宗原物料由我們指定品牌與供應商提供，藉此嚴格控管品質。」針對炸物用油，「我們每天都用試紙測油，這個堅持已經持續八年，就是要確保顧客不會吃到致癌物質。」也是這份堅持，讓Q Burger以一個後進品牌，卻得以在競爭激烈的早午餐市場，找到立足之地。

三大方向 推動長期經營

鄭瑞賓並以人才發展、數位賦能與店型多元化三大方向，做為推動品牌成長的長期經營策略。

首先，在人才發展方面，Q Burger打造「Boss團隊」，鼓勵內部創業，培養具備創業精神的門市經營者。為此，公司規劃8,000萬獎金預算，激勵員工提升門市績效，同時推出內部創業加盟方案，員工只須自備32萬台幣（約1萬美元），其餘資金由公司協助籌措，以降低創業門檻，促進展店動能。鄭瑞賓強調，當工作夥伴不只是員工，而是真正的經營者，這樣才能推動品牌持續成長。

其次，Q Burger透過數位賦能實現價值鏈整合，在擴大會員經濟規模的同時，提升營運效率與企業獲利能力。品牌前端透過體驗升級、票券商城與異業合作，加速自建App的會員增長；後端則導入數據科技提升門市營運效能，包括AI客服、供應鏈優化與數據中台整合，確保來客流量與營收穩健成長。

第三，單一品牌採取多元店型策略，加速展店效率2.3倍，擴張市場版圖。透過大數據分析區域特性與客群樣貌，推出「品牌旗艦體驗」、「家庭友善」、「時尚都會」與「智取外帶」等店型，靈活布局，提高市場滲透率與品牌影響力。

面對市場關注的未來發展，鄭瑞賓表示，Q Burger仍有龐大成長空間，不急於採取傳統多品牌策略，而是以「科技餐飲公司」為核心，發展平台經濟模式。

鄭瑞賓強調，未來將透過數位賦能，實現同業水平整合、供應鏈垂直整合、跨界生態整合與海外市場拓展，不排除運用合併、收購或策略聯盟，擴展品牌與供應鏈布局。