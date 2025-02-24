彰化3／4法拍會 埔里黃金地段小店、竹山路地均便宜出清
法務部行政執行署彰化分署將於3月4日辦理「123拍賣會」，吸睛物件包括已4拍的南投縣埔里鎮黃金地段電影院所在大樓的3樓小店面，還有竹山台三線集山路旁的巷道，也已打1.6折法拍，民眾可上分署官網查詢相關資料。
此次法拍彰化、南投多筆不動產，還有坐落彰化市、員林、溪湖、秀水、和美、二林、名間、武界、仁愛、鹿谷、集集鄉鎮市土地及建物。
其中1筆位於竹山台三線集山路旁的巷道，以公告現值的1.6折法拍，該筆長條型道路用地面積高達379坪，旁邊有知名精舍與食品廠，現供通行使用，部分土地有貨櫃及貨櫃屋占用中，分署自2022年起曾經多輪拍賣程序未拍出。
去年送請鑑價公司估價後，重啟拍賣程序，由公告現值的3折開始起拍，這一回已是4拍，總價320萬元，與土地公告現值1999萬元差距高達上千萬，平均每坪僅8千餘元，為公告現值的1.6折。義務人名下只有一部22年舊車，負責人希望這塊地能順利拍出，以清償公司欠稅，分署也期待當天有緣人的出現。
還有一項吸睛物件是埔里鎮唯一電影院所在大樓的3樓，有一戶小坪數店面進行四拍，底價為209萬9000元，書記官現場查封時鐵捲門深鎖，門口堆放電影宣傳及其他廣告物，扣除公設後，主建物室內坪數雖僅有3.24坪，但地點鄰近埔里中正圓環黃金地段，投資自用皆適宜。
彰化分署表示，想買不動產的民眾可多利用通訊投標，在3月3日以前將投標文件寄達「彰化光復路郵局23-119號信箱」，分署會有專人取件與通知，於3月4日下午2點半至3點也可到拍賣室現場投標，下午3點進行開標，有興趣的民眾可上分署官網瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。
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