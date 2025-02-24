日韓旅遊刷卡怎麼買？聯卡中心揭密

國人到日本跟南韓旅遊怎麼購物採買呢？聯合信用卡中心的最新報告除了分析日本仍然以百貨購物掛帥之外，更進一步表示南韓的醫美風潮強勁已經形成美容觀光的趨勢。

聯合信用卡中心分析，國人到亞洲旅遊，最喜歡在百貨購物消費，其中日本因日圓貶值及商品退稅方便緣故，吸引國人前往日本消費，百貨公司、零售業及服飾業占整體消費達 53.55%；南韓則醫美風潮強勁，醫療保健及美髮美容業分別占比分居 2、5 名，形成南韓「美容觀光」的趨勢。

此外，澳門博弈娛樂產業發達，吸引台灣消費者前往體驗，以運動娛樂休閒產業占比最高，有45.94%。歐美國家以服飾精品消費占比最高，義大利服飾業消費更占總消費產業的 52.16%，可以看到義大利服飾及精品對於台灣消費者有較大吸引力。

分析男女持卡人國外消費表現，聯合信用卡中心指出，女性整體消費金額占比達 57%，高於男性，但從平均單筆刷卡金額及平均每卡年刷卡金額來看，男性皆較高，男性刷卡力道較強，但女性在消費市場中影響力顯著。

這份報告也顯示，男女性在各國家及地區的消費上也有不同的差異，較明顯的是女性於南韓的總消費金額占比近 72%，澳門則呈現男性占比較高的情況，達66.09%。

觀察各消費年齡層持卡人於前10名國家及地區的消費金額占比，以40~50歲持卡人占比最高，達26.6%，30~40歲次之，30~50歲持卡人是主要客群，而30歲以下年輕世代消費占比也近20%，居於第3名，消費影響力令人刮目相看。

聯合信用卡中心觀察日本、南韓、美國、法國、香港及泰國主要消費年齡層皆為 30-50 歲持卡人，30歲以下族群則是英國主要消費客群，占整體 50.2%，另一個受年輕族群青睞的國家是南韓，30 歲以下消費占比近 25%。