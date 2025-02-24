國人出國最愛桃太郎還是阿里郎？聯卡中心最新報告揭密

繼日本之後，國人赴韓國的旅遊熱潮越來越旺，那麼日本跟南韓PK的結果又如何呢？聯合信用卡中心的最新大數據統計，若以 2024年我國持卡人至各國及地區的跨境刷卡消費金額計算，排名前10名國家及地區消費總金額占所有國家及地區消費總金額占比近 77%，且集中趨勢明顯，前3名的國家依序為日本、南韓及美國。

統計顯示，在2024年日本獨占鰲頭消費占比超過成台灣人最愛去哪些國家及地區消費？國人於日本總消費金額遙遙領先其他國家，其消費金額占比前10名國家及地區達 41.57%，穩坐冠軍寶座。

再進一步把2023年及2024年消費金額排行前 10 的國家及地區進行比較，可以發現排行前 10名內的國家及地區皆相同，僅有部分排名異動，2024 年南韓超越美國躍居第2，中國擠下泰國，排行第9，若再依亞洲、歐美進行區分，亞洲共有6個國家及地區居前10，歐美則有4個國家居前10。

相對於2023年，2024年亞洲國家及地區消費占比皆提升，歐美皆下降，2023 年消費金額排行前10的亞洲國家及地區其消費金額占比為 64.5%，2024 年則提升至71.30%，可能因美元強勢，民眾選擇日、韓等亞洲國家觀光及購物較為划算，日、韓合計其消費金額占前10名國家及地區超過55%，亞洲國家距離近、航點多，仍是國人出國的主要選擇。

聯卡中心信用卡大數據平台數據資料主要分析 2024年國內持卡人以信用卡於外國商店進行面對面交易消費資料，探究台灣持卡人在國外消費樣態，期能在台灣境內發掘更多元且與國際接軌的商機。

聯合信用卡中心也觀察到，2022 年開始，國人以信用卡於國外商店(面對面交易)消費總金額逐年增長，2023年較 2022年大幅成長約 2.32倍，2024年延續成長趨勢，較2023年成長 11.9%，達到2314億元，創歷史新高。

那麼，國人最愛去哪些國家及地區消費？聯合信用卡中心的統計也顯示，以2024年我國持卡人至各國及地區之跨境刷卡消費金額計算，前 10 名依序為日本、南韓、美國、法國、英國、義大利、香港、澳門、中國、泰國，日、韓合計其消費金額占前10名國家及地區的55%以上。

若依亞洲、歐美進行區分，亞洲共有 6 個國家及地區居前 10，歐美則有 4 個國家居前 10，相較於 2023 年，2024 年亞洲國家及地區消費占比皆提升，歐美皆下降，聯合信用卡中心認為，可能因美元強勢，民眾選擇日、韓等亞洲國家觀光及購物較為划算，2024年消費金額排行前 10 的亞洲國家及地區其消費金額占比達 71.30%，是出國消費主力。

聯合信用卡中心的統計也顯示，消費前10名國家及地區中，澳門平均單筆刷卡金額最高，達17759元，與主要消費產業為博弈娛樂活動有關，英國平均每卡年刷卡金額最高，達92921元及平均每卡年刷卡筆數最高，達 20.56 筆，可能因英國是國內年輕學子赴歐留學熱門國家之一，有較大比例是長期居留旅客。