聯發紡宣布竹北廠停產 全面退出台灣紡織生產

台灣老牌加工絲廠聯發紡織今天傍晚召開重大訊息記者會，宣布竹北廠將停止生產，聯發紡的蘆竹廠幾年前也已停產，目前廠房出租給物流業，此舉等於宣告聯發紡全面退出台灣紡織生產，未來只剩下大陸杭州廠持續營運。

聯發紡總經理王豐岳今天表示，由於國內化纖相關產業持續外移，加上各項製造成本持續上漲，使台灣區本業經營日趨困難，無法實現獲利目標，考量未來市場情況及集團營運績效，聯發紡決定停止竹北廠生產。

聯發紡表示，此次竹北廠停產，停工項目產能為每月1333公噸，實際產量為每月580公噸。對照公司2024年合併營收，此次停工項目占公司營收比重約36%。

未來聯發紡竹北廠區停止生產後，廠房擬出租以活化資產、提高利益，估計整體廠區占合併總資產比例約18%。

聯發紡表示，今天董事會決議通過後，將執行竹北廠區停止製造生產，相關員工權益將依勞動法令辦理相關作業，以減少各項支出。王豐岳補充表示，目前竹北廠總共有49名員工，包含25名本國籍員工，以及24名外籍員工。

受惠紡織業疫後庫存調節告一段落，聯發紡2024年營收新台幣13.14億元，年增9.21%；前3季稅後純益1.77億元，較2023年大幅成長1.11倍，前3季每股純益0.56元。

不過聯發紡去年獲利成長主要靠業外，紡織本業方面，面對東南亞崛起以及中國產能過剩，聯發紡去年前3季象徵本業的營業淨損1.59億元，雖比前年淨損2.2億元縮減，但仍未脫虧損。