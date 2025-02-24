快訊

怕投資+憂長壽…史上最富裕退休族群 嬰兒潮世代理財成難題

案情急轉直下…李威4度作證精舍命案「轉列被告」 住家遭搜索

聯發紡宣布竹北廠停產 全面退出台灣紡織生產

中央社／ 台北24日電

台灣老牌加工絲廠聯發紡織今天傍晚召開重大訊息記者會，宣布竹北廠將停止生產，聯發紡的蘆竹廠幾年前也已停產，目前廠房出租給物流業，此舉等於宣告聯發紡全面退出台灣紡織生產，未來只剩下大陸杭州廠持續營運。

聯發紡總經理王豐岳今天表示，由於國內化纖相關產業持續外移，加上各項製造成本持續上漲，使台灣區本業經營日趨困難，無法實現獲利目標，考量未來市場情況及集團營運績效，聯發紡決定停止竹北廠生產。

聯發紡表示，此次竹北廠停產，停工項目產能為每月1333公噸，實際產量為每月580公噸。對照公司2024年合併營收，此次停工項目占公司營收比重約36%。

未來聯發紡竹北廠區停止生產後，廠房擬出租以活化資產、提高利益，估計整體廠區占合併總資產比例約18%。

聯發紡表示，今天董事會決議通過後，將執行竹北廠區停止製造生產，相關員工權益將依勞動法令辦理相關作業，以減少各項支出。王豐岳補充表示，目前竹北廠總共有49名員工，包含25名本國籍員工，以及24名外籍員工。

受惠紡織業疫後庫存調節告一段落，聯發紡2024年營收新台幣13.14億元，年增9.21%；前3季稅後純益1.77億元，較2023年大幅成長1.11倍，前3季每股純益0.56元。

不過聯發紡去年獲利成長主要靠業外，紡織本業方面，面對東南亞崛起以及中國產能過剩，聯發紡去年前3季象徵本業的營業淨損1.59億元，雖比前年淨損2.2億元縮減，但仍未脫虧損。

營收

延伸閱讀

日規Toyota Corolla Axio與Corolla Fielder 將於十月停產

Mazda2在英國正式停產 結束11年銷售歷程

楊文科、江良淵涉貪出庭 竹北天坑鑑定報告證據力…檢辯看法不一

泰豐輪胎觀音廠停產 員工「放空賠了」涉內線交易遭搜索

相關新聞

國人出國最愛桃太郎還是阿里郎？聯卡中心最新報告揭密

繼日本之後，國人赴韓國的旅遊熱潮越來越旺，那麼日本跟南韓PK的結果又如何呢？聯合信用卡中心的最新大數據統計，若以 202...

全台中古屋交易雙北僅一區入榜 台中這區成長8%

據實價登錄中古屋交易資料，全台2023至2024年房市交易量前5大行政區，分別為桃園市中壢區、桃園市桃園區、新北市淡水區...

日韓旅遊刷卡怎麼買？聯卡中心揭密

國人到日本跟南韓旅遊怎麼購物採買呢？聯合信用卡中心的最新報告除了分析日本仍然以百貨購物掛帥之外，更進一步表示南韓的醫美風...

小米Xiaomi 15 Series即將亮相 3月7日正式登台

小米年度旗艦手機 Xiaomi 15 Series 即將於 3 月 2 日在巴塞隆納全球亮相，並於 3 月 7 日正式在...

2024全國中古屋買氣王 桃園兩區奪冠亞軍、新北這區穩居第三

根據實價登錄中古屋交易資料，盤點全台2023、2024年房市交易量前5大行政區，桃園市中壢區、桃園區，因其房價親民、相比...

台中外國人購屋結構變了！避稅天堂買家退居二線 主力買盤是他們

台灣房屋彙整台中市外國人取得建物數據，2024年全市外籍購屋人數為84人，較10年前的76人微幅增加；觀察10年來，外籍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。