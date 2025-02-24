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全台中古屋交易雙北僅一區入榜 台中這區成長8%

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
台中房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
台中房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據實價登錄中古屋交易資料，全台2023至2024年房市交易量前5大行政區，分別為桃園市中壢區、桃園市桃園區、新北市淡水區、台中市西屯區及台中市北屯區，其中台中市西屯區交易量年增8%，為五行政區增減百分比最高。

台慶不動產青埔領航加盟店東李國誠表示，桃園市中壢區2024年以3344棟交易量位居全國第一，由於桃園市工業區數量位居全台第二，且航空城發計畫，提供大量工作機會，吸引就業人口移入，加上此區發展時間早、生活機能完備，且目前中古屋每坪平均單價約33萬元，對比於雙北、新竹房價仍是親民，對於通勤族來說誘因大。

永義房屋中正藝文喆禮加盟店長游智凱指出，桃園市桃園區2024年交易量3175，由於桃園區擁有多個新興重劃區，提供大量住宅，而捷運綠線、台鐵建設也逐步跟上，未來有相當的成長空間，加上鄰近國道交流道，且生活機能相較於林口、龜山一帶更為優秀，近年也吸引到許多外移人口購屋。

排名第三的新北市淡水區，為雙北中古屋交易量最高，2024年達3109棟，永慶不動產淡水新市國小加盟店長董泰汾表示，淡水區房市交易集中在淡海新市鎮一帶，受到淡江大橋、淡北道路的交通改善利多加持，及生活機能逐漸完備影響下，許多通勤族選擇在此購屋。

董泰汾說，淡水擁有雙北市區少見的自然景觀，更吸引退休族群、外籍人士移居此處，且在每坪平均單價不到30萬的吸引下，考量到荷包的首購、小資族也會前來購屋置產，因此近年交易量穩居前段班。

2024全台行政區交易量第四名，由台中市西屯區以年成交2757棟拿下，較2023年，交易量逆勢成長8%。有巢氏房屋12期逢甲聚利加盟店長蘇一峻表示，自台中縣市合併，西屯區一直是台中的主要發展中心，也是傳統蛋黃區，不僅住宅物件需求大、交易量更是穩定，西屯區交易量主要以中古屋為主，每坪平均單價約36萬元，相較於鄰近北屯區的預售和新成屋的推案區塊，西屯區機能更佳完善，因此交易量逆勢成長。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，對比預售屋、新成屋，中古屋價格相對實惠，加上室內實坪大、公設低，以及周邊生活機能較好等優勢，對於首購、小資族、小家庭更具吸引力。

根據實價登錄中古屋交易資料，盤點全台2023、2024年房市交易量前5大行政區，桃園市中壢區、桃園區，連續兩年搶下前兩名。而新北市淡水區受淡海新市鎮及交通利多影響，連續兩年蟬聯第三名。圖／永慶房產集團提供
根據實價登錄中古屋交易資料，盤點全台2023、2024年房市交易量前5大行政區，桃園市中壢區、桃園區，連續兩年搶下前兩名。而新北市淡水區受淡海新市鎮及交通利多影響，連續兩年蟬聯第三名。圖／永慶房產集團提供

小資族 通勤族

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