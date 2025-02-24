向榮生技與曼都集團攜手進軍外泌體500億元護髮市場

向榮生技-創（6794）24日宣布，與國際知名美髮連鎖店曼都國際公司攜手進軍外泌體養髮護髮領域，透過向榮生技研發的再生醫學幹細胞衍生相關外泌體產品，與曼都髮型連鎖通路強強結合，雙方初步鎖定曼都集團十多家種子店合作，未來逐步在曼都約250家店推出，雙方合作搶攻500億元市場商機。

向榮生技專精在幹細胞與老年及退化性疾病的新藥研發，公司目前退化性關節炎正於各合作醫學中心進行第三期臨床收案中，向榮董事長蔡意文表示，希望今年底前完成收案，觀察期約一年，目標2027年能送藥證申請。向榮另一項以幹細胞治療慢性腎臟病的臨床案也已完成一／二期結案，將積極推動後續臨床試驗。

向榮生技總經理洪懿珮表示，外泌體源自幹細胞，向榮生技擁有不同來源之幹細胞，其中人類來源之幹細胞庫更是全台唯一經美國FDA核准作為主檔案（Master File）登錄者，驗證向榮生技對不同來源外泌體上游製程的高規格與安全性要求。

向榮生技更以主產品概念，以專利製程生產高濃度外泌體幹細胞分泌物，製程之產品亦同時獲得美國FDA的MF登錄、國際INCI及日本化妝品原物料登記等資質。洪懿珮並透露，衛福部目前法規已開放「人源外泌體」經核准通過後，可做為化妝品原料，向榮也正在評估法規環境，若有機會也將提出申請。

曼都集團於1966年成立第一家店面，至今已擁有五百餘家分店，為國內最大且顧客黏著度最高的美髮通路，旗下有美髮事業、髮品事業、醫美事業及食品事業等，台灣家喻戶曉的國民冰淇淋──小美冰淇淋──即為曼都集團的事業體之一。

向榮生技去年已與安特羅生技合作，透過安特羅讓外泌體應用在保養品上，目前已在市場上銷售，這次再度與曼都集團合作。蔡意文表示，公司將繼續與不同領域的夥伴展開合作，逐步由種子市場推向更廣泛的客戶群體。與曼都的合作便是其中一環，隨著時間推移，預期將逐步釋放更多市場價值。