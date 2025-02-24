寶雅財報／2024年全年EPS 26.74元創歷史新高 擬配息23元、配股0.1元

寶雅（5904）24日公告2024年財報，去年營收236.3億元，年增7.0%，營業毛利為106.7億元，毛利率為45.1%，營業利益為34.5億元，營業利益率14.6%，稅後純益28.11億元，年增11.5%，連續二年創下歷史新高，每股純益26.74元，連續三年賺逾二個股本。

寶雅董事會並決議通過盈餘分配案，配發現金股利每股23.0元，並考量未來業務發展需要，擬自去年度可供分配盈餘中提撥股票股利每股0.1元，合計配發23.1元股利。股利配發水準為歷年次高。配發率達86%，以24日收盤價494.5元計算，股息殖利率4.7%。

寶雅第4季財報，單季營收為60.02億元，季減2.0%，年增6.5%，第4季稅後獲利7.58億元，單季每股純益為7.15元，年增10.0%；寶雅表示，將持續展店，並藉由新美妝新居家店型，提高台灣滲透率。

寶雅表示，將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由新美妝及店中店店型，提高滲透率；同時將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

寶雅近年持續擴大自有品牌商品，包括POYA PURE+美在管蒟蒻凍、POYA Chic自訂款髮箍、POYA COZY 獨家涼感襪及POYA WAY拋棄式吸水柔膚巾等，寶雅以在地多年的經驗，帶來結合設計感且高質感的產品，滿足女性的日常生活需求。