鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽 爭150萬美元總獎

由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與鴻海（2317）攜手打造的第二屆「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」，將於2月27日（四）至3月2日（日）在東方高爾夫俱樂部盛大登場。24日舉行賽前記者會，由鴻海科技集團巫俊毅發言人、台灣女子職業高爾夫協會劉依貞理事長、賽事主席鴻海科技集團黃清苑獨立董事、東方高爾夫俱樂部郭秋琳總經理及賽事最高顧問涂阿玉老師，共同完成啟動儀式，正式宣告賽事開始。記者會同時邀請上屆冠軍川﨑春花、鴻海贊助選手最強新人吳佳晏、前世界球后曾雅妮與申智愛共同揭開序幕。

本屆賽事堪稱台巡史上最強陣容，匯聚12位世界排名前百的頂尖選手，以及多達40位世界前200強好手參戰，共同爭奪史上最高150萬美元的總獎金及18分冠軍積分，賽事規模比肩美日韓三大巡迴賽，精彩可期。

巫俊毅表示，「去年我們向台巡選手發出調查，希望能了解選手的需求，結果歸納出三大重點：高獎金、高積分、以及更多觀眾的應援。因此第一屆賽事總共發出100萬美元總獎金外，也讓24位台灣選手取得世界積分，吸引了超過5000名觀眾入場。今年的賽事在總獎金及積分都大幅提升，吸引更多全球頂尖好手來參賽，為台灣選手打造更國際級的賽事場域，讓選手們能切磋交流、累積經驗。未來，我們會持續發揮鴻海的影響力來打造這個平台，秉持拋磚引玉的精神，邀請更多企業夥伴共襄盛舉，把這場賽事打造成國際上最重要的高球賽事之一。」

今年鴻海也將延續去年的獎勵措施，透過選手的好表現加碼捐贈回饋高球基層，四天賽事期間，選手只要打出一支 Birdie，將捐贈新台幣1,000元，而打出 Eagle 或以上則捐贈新台幣1萬元！希望藉此機會扶持優秀的基層選手，助力台灣女子高球未來的持續發展。

此外，第一屆賽事總共有兩名選手揮出一桿進洞的精彩表現，為進一步鼓勵選手挑戰自我，提升賽事精彩度，鴻海今年也同步加碼一桿進洞獎！選手在後兩回合賽事於指定的短桿洞(第13洞或第16洞)擊出一桿進洞，即可獲得一台以鴻海MODEL C打造的「Luxgen n7 5人純粹版電動車」。今年賽事合作夥伴之一的中國信託商業銀行也設立「最低桿特別獎」，後兩回合打出最低桿數的選手，可分別獲得1萬美元獎勵。

上屆賽事冠軍，同時2024年在JLPGA奪下三場冠軍獎盃的日本選手川﨑春花，24日從鴻海巫發言人手中接下象徵榮耀的2024年賽事冠軍外套，傳承冠軍精神，並在記者會上分享賽事備戰情形，「很高興再度來台參賽，因為賽事升級有更多的優秀選手加入本屆賽事，非常榮幸能與他們一同較勁，但也增加不少壓力，衛冕成功是此次目標，希望自己能夠成功突破、力爭佳績。」

今年賽事的另一大亮點則為前世界球后申智愛與微笑球后曾雅妮，將睽違十年再度同台較勁！談及參賽心情，申智愛表示，「沒想到上次與曾雅妮選手同台已經是十年前的事，希望這次彼此都能有好表現，也期待球迷朋友們來現場一起享受高爾夫的魅力！」曾雅妮則分享，「很高興能夠與申智愛再度交戰，希望彼此都能順利發揮、拚戰到底。很珍惜能夠在台灣球迷面前比賽的機會，這次將參與簽名會，期待能與一直支持我的球迷朋友們近距離互動！」

延續去年的優異成績，鴻海贊助的台灣最強新人吳佳晏選手今年再度參賽，談及心情也提到，「非常感謝鴻海的支持，讓我能無後顧之憂地專注於比賽，今年希望自己可以延續JLPGA日巡賽的亮眼表現，捍衛台灣主場。」

除了場上的激烈競爭，本屆賽事特別為球迷規劃好康活動，讓觀眾在觀賞高水準球賽之餘，亦能感受高爾夫嘉年華的氛圍。場邊設置多元集點闖關活動，只要完成闖關就能獲得限量周邊好禮，每日進場的觀眾有機會抽華航來回機票、夏普家電、Belkin 3C配件、Apple iPhone 16、Apple iPad Air等大獎。

此外，每日前500名入場觀眾還可獲得餐車折價券，享受豐富的美食；最受矚目的球星簽名會將於每日下午舉行，眾多高人氣球星如申智愛、曾雅妮、川﨑春花、吳佳晏、吉田優利等，以及多位世界前百大好手將親臨現場，與球迷朋友近距離互動。歡迎所有喜愛高爾夫運動的朋友們參與活動，共同見證這場精彩絕倫的體育盛宴！