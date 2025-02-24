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小米Xiaomi 15 Series即將亮相 3月7日正式登台

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
小米年度旗艦手機Xiaomi 15 Series即將於3月2日在巴塞隆納全球亮相，並於3月7日正式在台登場！ 新華社
小米年度旗艦手機Xiaomi 15 Series即將於3月2日在巴塞隆納全球亮相，並於3月7日正式在台登場！ 新華社

小米年度旗艦手機 Xiaomi 15 Series 即將於 3 月 2 日在巴塞隆納全球亮相，並於 3 月 7 日正式在台登場！作為小米與徠卡聯手打造的最新影像旗艦，Xiaomi 15 Series 不僅延續徠卡經典光學設計，更透過創新影像技術，將手機攝影體驗推向全新境界。為讓台灣消費者搶先感受 Xiaomi 15 Series 的影像魅力，即日起至小米商城 mi.com 完成預約，並於 3 月 7 日 12:00 準時鎖定直播，即有機會抽中 Xiaomi 15 Ultra 及現金券！首銷期間內於小米商城 mi.com 購買 Xiaomi 15 系列手機，還可獲贈 $300 超商禮券。

此外，3 月 8 日至 9 日、3 月 15 日至 16 日連續兩個周末，台北、台中、高雄將舉辦「小米徠卡巔峰之旅」手機攝影體驗會，誠邀攝影愛好者與影像創作者共襄盛舉，親身探索 Xiaomi 15 Series 巔峰影像實力！

活動現場將邀請知名攝影師深入剖析 Xiaomi 15 Series 影像科技，透過實機操作帶領參與者親身體驗徠卡聯名調校所呈現的細膩層次與經典影像風格。本次活動特別規劃專業講解環節，深入解析 Xiaomi 15 Series 影像技術優勢，並分享專業級拍攝技巧與實戰心法，幫助參與者在短時間內快速提升攝影掌控力。現場更提供實機試拍體驗，讓參與者親身感受高解析度鏡頭帶來的極致細節，並探索頂級攝影功能的強大魅力。此外，活動選址於充滿藝術氛圍的場地，營造靈感激發的創作環境，讓參與者透過光影變化與構圖技巧，發掘攝影的更多可能性。

為強化拍攝實戰體驗，現場將邀請專業模特兒供參與者互動拍攝，學習高質感人像攝影技法。專業講師亦將提供即時指導與反饋，幫助參與者掌握手機攝影的細膩運用，進一步提升影像表現力，讓每一次快門都能定格光影之美。除了親身體驗 Xiaomi 15 Series 強大影像實力，現場購機的消費者更可獲得精美「Xiaomi 15 Series 巔峰禮盒」，還有機會抽中「Xiaomi 15 Series 豪華海島光影之旅」踏上一場尊榮級光影探索之旅！

小米 徠卡 手機

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