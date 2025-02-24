2025鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽 周四登場

由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與鴻海（2317）科技集團（Hon Hai Technology Group）攜手打造的第二屆「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」，將於2月27日（四）至3月2日（日）在東方高爾夫俱樂部登場。

24日賽前記者會，由鴻海科技集團發言人巫俊毅、台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞、賽事主席鴻海科技集團獨立董事黃清苑、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳及賽事最高顧問涂阿玉老師，共同完成啟動儀式。記者會同時邀請上屆冠軍川﨑春花、鴻海贊助選手最強新人吳佳晏、前世界球后曾雅妮與申智愛共同揭開序幕。

本屆賽事匯聚12位世界排名前百的頂尖選手，以及多達40位世界前200強好手參戰，共同爭奪史上最高150萬美元的總獎金及18分冠軍積分，賽事規模比肩美日韓三大巡迴賽，精彩可期。

巫俊毅表示，去年鴻海向選手發出調查，希望能了解選手的需求，結果歸納出三大重點：高獎金、高積分、以及更多觀眾的應援。因此第一屆賽事總共發出100萬美元總獎金外，也讓24位台灣選手取得世界積分，吸引了超過5,000位觀眾入場。今年的賽事在總獎金及積分都大幅提升，吸引更多全球頂尖好手來參賽，為台灣選手打造更國際級的賽事場域，讓選手們能切磋交流、累積經驗。未來，我們會持續發揮鴻海的影響力來打造這個平台，秉持拋磚引玉的精神，邀請更多企業夥伴共襄盛舉，把這場賽事打造成國際上最重要的高球賽事之一。

今年鴻海也將延續去年的獎勵措施，透過選手的好表現加碼捐贈回饋高球基層，四天賽事期間，選手只要打出一支 Birdie，將捐贈新台幣1,000元，而打出Eagle或以上則捐贈新台幣1萬元，希望藉此機會扶持優秀的基層選手，助力台灣女子高球未來的持續發展。

此外，第一屆賽事總共有兩名選手揮出一桿進洞的精彩表現，為進一步鼓勵選手挑戰自我，提升賽事精彩度，鴻海今年也同步加碼一桿進洞獎，選手在後兩回合賽事於指定的短桿洞（第13洞或第16洞）擊出一桿進洞，即可獲得一台以鴻海MODEL C打造的「Luxgen n7 5人純粹版電動車」。今年賽事合作夥伴之一的中國信託商業銀行也設立「最低桿特別獎」，後兩回合打出最低桿數的選手，可分別獲得1萬美元獎勵。