快訊

對弈輸1子捐1萬美金！曹興誠遭爆1500萬欠30年 清大證實未收到

中壢運動公園區段徵收完工啟用 市長張善政宣布蓋桃園巨蛋

民調／5成6民眾認大罷免弊大於利 這三人遭指幕後推手

2024全國中古屋買氣王 桃園兩區奪冠亞軍、新北這區穩居第三

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖，圖／記者游智文攝影
房市示意圖，圖／記者游智文攝影

根據實價登錄中古屋交易資料，盤點全台2023、2024年房市交易量前5大行政區，桃園市中壢區、桃園區，因其房價親民、相比周邊縣市為房價凹陷區，吸引通勤人口入住，連續兩年搶下前兩名；而新北市淡水區受淡海新市鎮及交通利多影響，交易量穩定、連續兩年蟬聯第三名。

台中市西屯區2024年則是交易量逆勢成長8%、衝上第四，而台中市北屯區則連續兩年名列第五。

桃園市中壢區2024年以年成交3,344棟，榮登全台中古屋交易量第一名行政區，2023年則以3,393棟、名列第二名。

台慶不動產青埔領航加盟店東李國誠指出，桃園市工業區數量位居全台第二，且航空城開發計畫，提供大量工作機會，吸引就業人口移入，加上中壢區發展時間早、生活機能完備，而捷運綠線、機捷延伸、台鐵地下化等工程也提升交通便利性。

此外，目前中壢區中古屋每坪平均單價約33萬元，對比於雙北市、新竹縣市房價仍是親民，對於通勤族來說誘因大。

桃園區2024年以3,175棟交易量、位居第二，然而2023年它可是以3,453棟搶下第一。

永義房屋中正藝文喆禮加盟店長游智凱解釋，桃園區擁有多個新興重劃區，提供大量住宅，而捷運綠線、台鐵建設也逐步跟上，未來有相當的成長空間。

新北市淡水區則是連續兩年蟬聯全台交易量第三名的行政區，更是雙北市中古屋交易量最高的區域，2024年達3,109棟。

永慶不動產淡水新市國小加盟店長董泰汾說明，淡水區房市交易集中在淡海新市鎮一帶，受到淡江大橋、淡北道路的交通改善利多加持，及生活機能逐漸完備影響下，許多通勤族選擇在此購屋。

根據實價登錄中古屋交易資料，盤點全台2023、2024年房市交易量前5大行政區，桃園市中壢區、桃園區，連續兩年搶下前兩名。而新北市淡水區受淡海新市鎮及交通利多影響，連續兩年蟬聯第三名。永慶房產集團提供
根據實價登錄中古屋交易資料，盤點全台2023、2024年房市交易量前5大行政區，桃園市中壢區、桃園區，連續兩年搶下前兩名。而新北市淡水區受淡海新市鎮及交通利多影響，連續兩年蟬聯第三名。永慶房產集團提供

房價 通勤族

延伸閱讀

高中生想創業來報名！新北New StartUp創業挑戰賽開跑

新北大巨蛋選址 劉和然：須考慮未來10年發展

新北女離家突失聯近3天 警驚見她呆坐涵洞眼神渙散

新北續辦班班有鮮乳需3.3億 侯友宜盼全國統一實施

相關新聞

2024全國中古屋買氣王 桃園兩區奪冠亞軍、新北這區穩居第三

根據實價登錄中古屋交易資料，盤點全台2023、2024年房市交易量前5大行政區，桃園市中壢區、桃園區，因其房價親民、相比...

台中外國人購屋結構變了！避稅天堂買家退居二線 主力買盤是他們

台灣房屋彙整台中市外國人取得建物數據，2024年全市外籍購屋人數為84人，較10年前的76人微幅增加；觀察10年來，外籍...

高雄三大都市規劃 迎來交通建設與土地開發大躍進

高雄三大都市規劃，包括南部半導體S廊帶、高雄鐵路地下化計畫、亞洲新灣2.0方案如火如荼展開，帶動交通建設與土地開發大躍進...

聰明買房 高雄鹽埕區中古屋比新屋每坪便宜28萬、超省

房價大漲，如何聰明買房？住商機構觀察實價登錄，比較高雄各行政區新案與成屋成交行情，其中鹽埕區為價差最大區域，若買中古屋相...

嘉義 voco、福容墾丁 搶攻寵物商機

受到高齡、少子化，以及越來越多不婚人口等交互影響，毛孩商機近幾年快速成長。福容大飯店旗下的嘉義福容voco酒店和福容墾丁...

板殯周遭交易穩 信義房屋區域機能完善吸首購

板橋殯儀館近期因搬遷或改建議題引發地方爭議，說明會上民眾高舉「板殯滾蛋」、「別人不要，板橋也不要」標語，反映當地居民的不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。