2024全國中古屋買氣王 桃園兩區奪冠亞軍、新北這區穩居第三

根據實價登錄中古屋交易資料，盤點全台2023、2024年房市交易量前5大行政區，桃園市中壢區、桃園區，因其房價親民、相比周邊縣市為房價凹陷區，吸引通勤人口入住，連續兩年搶下前兩名；而新北市淡水區受淡海新市鎮及交通利多影響，交易量穩定、連續兩年蟬聯第三名。

台中市西屯區2024年則是交易量逆勢成長8%、衝上第四，而台中市北屯區則連續兩年名列第五。

桃園市中壢區2024年以年成交3,344棟，榮登全台中古屋交易量第一名行政區，2023年則以3,393棟、名列第二名。

台慶不動產青埔領航加盟店東李國誠指出，桃園市工業區數量位居全台第二，且航空城開發計畫，提供大量工作機會，吸引就業人口移入，加上中壢區發展時間早、生活機能完備，而捷運綠線、機捷延伸、台鐵地下化等工程也提升交通便利性。

此外，目前中壢區中古屋每坪平均單價約33萬元，對比於雙北市、新竹縣市房價仍是親民，對於通勤族來說誘因大。

桃園區2024年以3,175棟交易量、位居第二，然而2023年它可是以3,453棟搶下第一。

永義房屋中正藝文喆禮加盟店長游智凱解釋，桃園區擁有多個新興重劃區，提供大量住宅，而捷運綠線、台鐵建設也逐步跟上，未來有相當的成長空間。

新北市淡水區則是連續兩年蟬聯全台交易量第三名的行政區，更是雙北市中古屋交易量最高的區域，2024年達3,109棟。