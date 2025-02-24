聰明買房 高雄鹽埕區中古屋比新屋每坪便宜28萬、超省

房價大漲，如何聰明買房？住商機構觀察實價登錄，比較高雄各行政區新案與成屋成交行情，其中鹽埕區為價差最大區域，若買中古屋相對新案而言，每坪可省下約28萬元，每10坪多280萬元，裝潢添購家具還有剩餘。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，高雄預售屋價格普遍高於成屋，反映出市場對未來發展的預期，然而部分區域價差過大，可能存在炒作等因素，購屋族應避免追高風險。

住商機構盤整實價登錄數據，比較高雄各行政區2023、2024年的新案、成屋平均成交單價價差，不管是2023、2024年，新舊屋價差最大行政區都是由鹽埕區居冠。據統計，鹽埕區2023年新舊屋價差達每坪28萬元，至2024年價差仍有每坪27.8萬元，連兩年度新舊屋價差都位居高雄各行政區冠軍。

住商機構高屏澎區協理林祺博分析，鹽埕區為高雄市老城區，鄰近高雄港，過去亦是高雄市府所在地，但近年來因都市發展轉移，舊屋普遍老舊且多為早期公寓，中古房價基期相對較低。

然而，近年來受亞洲新灣區、高雄捷運橘線與高雄輕軌等重大建設推動，區域興起不少新案，提升該區新案房市價值，使得區域新案與中古屋價差明顯，但這對購屋者而言，購置中古屋相對入主新案，每坪平均能省下約28萬元，令區域中古市場亦有一定買盤。

另觀察數據，新舊屋價差最小區域由仁武區拿下，該區2023年新舊屋每坪價差僅約3.4萬元，至2024年價差更縮小至2.7萬元。住商不動產高雄仁武加盟店店東殷珀煌分析，仁武過去房市發展以透天厝為主，直至近期隨著半導體龍頭進駐楠梓等因素，加上區域亦有產業話題，使得在地興起華廈、大樓物件，但此類成屋屋齡較新，且受建商持續推案帶動，市場漲幅明顯，讓成屋成交單價並不會輸給新案。

賴志昶指出，高雄在重大建設、重劃區及半導體產業發展等因素帶動下，行政區預售屋價格遠高於成屋，顯示市場對高雄房市長線發展的信心，惟部分區域價差較大，在近期市場進入冷靜期之際，存在追高風險，購屋族應審慎評估；至於價差較小區域，則有「買舊不如買新」的特性，區域房價相對鄰近行政區又屬親民，儼然成為「首購天堂」，若為自用需求購屋者，可趁市場趨冷多看房，有機會以「甜甜價」覓得愛屋。