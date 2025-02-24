嘉義 voco、福容墾丁 搶攻寵物商機

受到高齡、少子化，以及越來越多不婚人口等交互影響，毛孩商機近幾年快速成長。福容大飯店旗下的嘉義福容voco酒店和福容墾丁店也順勢推出「毛孩同行」住房專案。不僅貼心幫寵物準備基本生活備品，嘉義福容voco酒店再加碼贈送「寵愛福袋」。

根據內政部和農業部的統計，2023年貓狗登記數量高出新生兒近10萬，預計今年寵物登記數就會超400萬隻，屆時國內寵物市場年產值將達580億元，是台灣下個兆元產業。「帶著毛孩一起玩！」已成為必然的趨勢。迎接這波龐大的商機。

嘉義福容voco酒店，又被稱之為嘉義101，也是雲嘉地區的地標，就位在嘉義市最美的自行車道旁，2024年6月底全新開幕。酒店將16樓其中6間房間打造成萌寵和主人們專屬的寵物友善房型，房間內就有專為毛孩設計的飼料碗以及舒適睡墊，從此旅行不用分房睡。

「毛孩同行（PET PAL ADVENTURE）」住房專案更贈送「寵愛福袋」，內含尿布墊、逗貓棒或玩具球等玩具和健康零食等禮品。酒店更貼心為貓咪提供貓砂、為狗狗則備有狗便袋，基本生活用品通通不用帶，讓飼主輕鬆旅行無負擔。酒店也將客房電梯門外觀進行改造，貼上可愛的貓貓狗狗塗鴉，成為飯店最新網美打卡牆，且按下狗掌外型電梯按鈕，就能直達位於16樓的寵物友善房型樓層。

「毛孩同行」專案提供雙人和1隻寵物入住高級客房，優惠價5,200元+10%起，並提供免費點心、飲品，每房最多可攜帶2隻犬／貓，如有第二隻寵物需額外收費800元。旅人可透過IHG洲際酒店集團官網或電話預訂「毛孩同行」專案，IHG優悅會會員入住時可獲得ONE Reward有效房晚數，還能享有雙倍積分；福容家會員則可累積福容家消費積分。

而福容墾丁店，就在台灣最南端，坐落大圓山下，背山望海，堪稱墾丁國家公園境內，坐擁最美海景的星級酒店。近一年來，福容也投入上千萬陸續更新內部設施，亦在Villa區入口處，打造一間全新的網美咖啡廳「船帆石No.1000」，成為墾丁旅遊新亮點。館內的Villa區，獨立於飯店側邊山坡上。並設有專屬停車位，共有兩種房型，分別是能入住四人的「Villa兩房一廳」以及兩人專屬的「Villa蜜月別墅」，能將船帆石，盡收眼底，同時還能遠眺鵝鑾鼻燈塔，在夜晚更能欣賞滿夜星空，運氣好的話，還能瞧見野生梅花鹿出來在一旁的園區覓食。

福容墾丁店於2025年再度推出「帶著毛孩住Villa」的年度專案。有別於目前墾丁市場上的寵物友善休閒度假飯店，大多是為毛寵另外安排，集中的安置場域。福容墾丁店直接讓飼主將毛小孩帶進Villa，窗邊就是著名景點的船帆石，能感受大海與山邊的悠閒氛圍。不僅如此，空間獨享，不用擔心影響到其他遊客，福容墾丁店也同樣貼心提供毛孩的相關必需品，

例如：貓砂、狗便袋、寵物窩、飼料盆、和寵物玩具等等，讓飼主輕鬆帶毛寵出門，一起來度假！福容墾丁在三月推出「Villa三天兩夜，買一送一」的期間限定優惠。單身帶著一隻毛寵平日入住「Villa蜜月別墅（一房一廳）」，不收清潔費，等於一個晚上只要5250元+10%，就能和萌寵一起享受三天兩夜的自在時光。福容家會員再享會員折扣，最低88折。