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板殯周遭交易穩 信義房屋區域機能完善吸首購

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋板橋新海店專案經理胡致齊表示，板橋殯儀館周邊房價雖較鄰近區域略低，但這反而成為許多年輕購屋族的入手機會。（圖:信義房屋提供）
信義房屋板橋新海店專案經理胡致齊表示，板橋殯儀館周邊房價雖較鄰近區域略低，但這反而成為許多年輕購屋族的入手機會。（圖:信義房屋提供）

板橋殯儀館近期因搬遷或改建議題引發地方爭議，說明會上民眾高舉「板殯滾蛋」、「別人不要，板橋也不要」標語，反映當地居民的不滿情緒。然而，從房市角度觀察，板殯存在對周邊房價影響程度逐漸減弱，且未影響區域房市交易熱度。

信義房屋板橋新海店專案經理胡致齊表示，板橋殯儀館周邊房價雖較鄰近區域略低，但這反而成為許多年輕購屋族的入手機會。「以北側重劃區C區為例，即使一半區域緊鄰殯儀館，成交量移轉數仍然相當活躍，顯示購屋者普遍不會因殯儀館而卻步。」

從房價來看，位於殯儀館正旁的40年以上公寓，單價約在30至40萬元，距離400至500公尺區域則達50萬元。20年以上電梯大樓基本單價達60萬元，部分鄰近殯儀館或夜市的物件維持在50萬元，重劃區內全新住宅更已達70萬元。

「在地居民對此區環境普遍滿意，未因殯儀館存在而有搬遷意願。」胡致齊指出，許多居民從事相關產業，家庭、學校、工作都在此區，加上殯儀館週邊設有禮儀服務、花店、香舖等，已形成完整的產業鏈，是在地居民重要的經濟來源。

對要入手週邊的首購族而言，龍泉街或長江路的公寓是相對實惠的選擇，目前2至3樓約20坪的公寓，總價不到1000萬元就可入手，且符合新青安貸款條件；20年左右的社區，如台北狀元、龍鳳雙星、非常歐洲等，亦有一定的詢問度。此外，新海商圈是擁有新埔國小、新埔國中的優質學區，加上早夜市、生活機能完善便利的關係，房產仍具競爭力。

「與其期待搬遷，不如著重優化，有機會讓在地房市擁有更好的環境。」胡致齊觀察許多在地民眾的心態趨於理性，隨著殯儀館環境改善，該區房價雖然漲幅可能較板橋其他區域小，但不會再明顯低於周邊市場。隨著人口老化，殯儀館需求只會增加，當務之急是改善環境，提升整體居住品質，創造居民與殯儀館的共生共榮。

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