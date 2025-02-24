鐵礦搶料大戰開打 BDI 指數月漲三成、慧洋盤中飆逾9%

俄烏戰爭結束見曙光，將迎來重建需求，國際鐵礦掀起搶料大戰；同時物流也可望恢復，先前對俄羅斯的原物料出口制裁必然放鬆，牽動散裝船運價大漲，「波羅的海乾散貨指數」（BDI）近一個月來漲逾33%、近一周漲逾23%，慧洋-KY（2637）盤中大漲逾8%，四維航（5608）上漲逾7%，裕民（2606）大漲逾5%。

紐約鐵礦價格最新收盤108.75美元、直逼109美元，與1月的低點96.4美元相比大漲12美元、漲幅12.7%，燁輝（2023）執行副總陳維誠說，美國買家下單速度增加兩倍以上，明顯感受到美洲客戶詢單十分踴躍，交易氣氛變得十分熱烈。

在國際搶料的風潮下，不僅鐵礦、鋼價上揚，連同載運礦砂的散裝船指數「波羅的海乾散貨指數」（BDI）近一個月來漲逾33%、近一周漲逾23%，上周五（21日）收981點，再漲40點，漲幅4.25%。

另外，日前美國總統川普與俄羅斯總統普亭通話，積極推動俄烏戰爭走向和談，若是能停戰，依據市場推估重建金額近6,000億美元，將推升鋼鐵、水泥等需求。同時法人指出，和談最後必然要放鬆對俄羅斯的制裁管制，俄羅斯的木材、煤、穀物、肥料出口有機會增加，有利中小型散裝船。

雙利基加持下，國際搶料的情況愈趨明顯，散裝船運能料將成為各國買家競逐重點。目前小型船已連續十天大漲，漲勢也已經擴散到巴拿馬型及海岬型，最新一周三種船型日租金都是大漲。巴拿馬型是三大船型當中率先日租突破萬元關卡船型，最新日租金為1.02萬美元。

慧洋-KY是國內中、小型船舶最多的業者，截至2024年止旗下船隊總數為134艘，平均船齡為8.6年，多數都是節能船舶外，中小型船舶占比超過八成，所以這波中、小型船舶先漲，慧洋-kY業績有望跟著水漲船高。

慧洋-KY今76元開高走高，一度大漲至漲停板81.9元，盤中漲幅逾9%，也帶動其餘散裝族群一同大漲，四維航漲幅逾7%，裕民、中航（2612）漲幅4~5%。