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烏克蘭重建需求推升運價 散裝族群股價勁揚

中央社／ 台北24日電

滿3年的俄烏戰爭有望近尾聲，烏克蘭重建需求浮現，挹注全球散裝船運價上漲，散裝航運族群今天股價勁揚，四維航、慧洋-KY觸及漲停，裕民、新興等漲約4%。

俄烏於2022年2月24日開戰，屆滿3年，美國總統川普（Donald Trump）政府推進與俄羅斯的談判，外界預期，隨戰爭接近尾聲，烏克蘭重建需求將浮現，也挹注全球散裝船日租金水漲船高。

被視為散裝原物料運價指標的「波羅的海乾散貨指數（BDI）」已迎來第7個交易日上漲，期間累計漲幅逾26%，21日收在981點，漲幅4.25%。

受惠戰後重建需求題材挹注，散裝族群今天勁揚，四維航漲停，至20.55元，慧洋-KY也觸及漲停價81.9元；裕民、新興、台航、中航漲約4%。

據世界銀行、歐盟、聯合國及烏克蘭最新損害評估報告指出，未來10年間，烏克蘭重建成本約為4860億美元，投顧分析，住家、橋梁、道路等基礎設施重建優先順序較高，加上煉鋼廠在戰火中受損機率較大，烏克蘭較有可能優先進口鋼材，故超輕便極限型（Supramax）、極限輕便型（Ultramax）及輕便型（Handysize）等中小型船舶優先受惠。

慧洋-KY表示，烏俄、紅海一帶等區域衝突是否有機會停戰，並進入戰後重建階段，帶動原物料需求成長，會是影響運價的關鍵；慧洋-KY是國內中、小型船舶最多的業者，截至2024年止旗下船隊總數約為135艘。

投顧分析，待停火決議簽署後，大筆國際援助資金及政府援助將投入烏克蘭協助重建，屆時原物料如鐵礦砂、木屑、煤等需求將提升，有望帶動巴拿馬型（Panamax）及海岬型（Capesize）等船舶運輸需求。

裕民航運高層對中央社記者表示，俄烏戰爭若落幕，重建需求將穩定而長期地增加，對散裝將是穩定貢獻長期利多，而下半年受惠重建需求、非洲新鐵礦砂產地開出，都對散裝運輸有正面影響，帶動旺季表現。

慧洋 烏克蘭

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