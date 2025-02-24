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不是西屯區！ 2024外國人台中購屋最愛這兩區

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
南屯區房市示意圖。圖／台灣房屋富榮大墩特許加盟店提供
南屯區房市示意圖。圖／台灣房屋富榮大墩特許加盟店提供

台中房市外籍買家來自哪裡？又最喜歡在哪購屋？台灣房屋彙整台中市外國人取得建物數據，2024年全市外籍購屋人數為84人，去年以香港14人最多，其次為馬來西亞13人，10年前的冠軍英屬維京群島，如今已擠不進前五。

2024年外國人的購屋熱區，則由南屯、北屯並列冠軍，西區緊追在後，10年前最受外國人青睞的西屯，則被擠出了冠亞軍之列。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，外籍購屋者的背景及購屋區域變化，受國內的房地產政策牽動。10年前購買人數冠軍的英屬維京群島與第四名的貝里斯，為國內外富商設立公司以節稅的避稅天堂，因此兩地來台購屋的買家，大多數是私法人背景。

然而近年房市歷經房地合一稅、平均地權條例修正案等改革，境外私法人的重稅期拉長，購屋程序更繁複，使台中的外籍買盤，從「投資型私法人」，轉向「自用型個人」，避稅天堂的買家也因而退居二線，由香港、馬新、日韓等具地緣性的亞洲買方取代，尤其香港、馬來西亞因語言、文化與台灣的同質性較高，所以長年是房市外資買盤的主力。

陳定中指出，台中外籍買方的置產目的從投資轉向自用，也促成購屋熱區的洗牌。

以往西屯區因是台中經貿核心，且豪宅供給多，吸引投資置產型的私法人目光，但近年買盤朝自用靠攏後，購屋標的不再侷限於高價豪宅，生活機能便利的平價小宅也頗受歡迎，因此緊鄰西屯區但房價相對便宜的南屯、北屯、西區等地，反而更受現今外籍買家的青睞，甚至近年發展日盛的清水、梧棲等平價海線城鎮，也晉身外籍購屋熱區前五強。

第一建經研究中心副理張菱育表示，外籍人士想在台灣購屋需「平等互惠」，也就是其母國需開放台灣人在該國取得房地產，我國才允許該國人士在台置產。因此包括澳門、越南、印尼等地，雖有不少國民來台就業、就學，但因不符合平等互惠原則，所以即便在台人數眾多，始終不是台灣房市的主要外資買盤。

近10年台中市外國人購屋熱區變化。資料來源／台灣房屋
近10年台中市外國人購屋熱區變化。資料來源／台灣房屋

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