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統一企業與 Google Cloud 合作 以AI加速食安預警速度

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
統一企業偕同統一集團旗下子公司統一資訊，與Google Cloud合作。歐新社
統一企業偕同統一集團旗下子公司統一資訊，與Google Cloud合作。歐新社

統一企業（1216）為有效應對日益嚴峻的食品安全挑戰，偕同統一集團旗下子公司統一資訊與Google Cloud合作，透過 Google Cloud Vertex AI平台與Google Gemini模型，打造「AI食安通報系統」，短時間內收集、處理、分析海量且多語言的資訊與數據，同時歸納、彙整並一鍵生成報告，優化資訊準確性，加速食安風險預警效率，協助各部門主管即時掌握食安資訊與輿情以採取必要行動。

過往統一企業採用傳統人工處理方式，每日搜尋國內外包括政府法規及新聞報導等海量且多語言資訊，並整理、彙整報告等人工作業時間高達225小時，遇到突發事件容易遺漏關鍵訊息，無法實現深度分析與預測以達到預警目的。

導入「AI 食安通報系統」後，食安通報相關事務，人員處理時間縮減至僅需5小時，每月節省97% 的作業時間；每日資料搜尋次數也從10次提升至50次以上，增加五倍以上的資訊來源。

統一企業食安中心部長李明謙表示，「AI 食安通報系統」透過Google Cloud的Vertex AI平台做為底層資源訓練專屬模型，從複雜的資料如政府公告、媒體報導、違規的食安資訊等提取關鍵訊息、優化文本處理能力、資訊分類與推薦，並自動生成簡明扼要的摘要。

統一資訊也偕同統一企業開始將「AI 食安通報系統」與其他食品安全解決方案推廣至統一企業上下游供應鏈的合作夥伴，尤其是上游原物料供應商。統一集團互聯網+召集人暨統一企業採購部長鄭景元表示，期望在初期的採購階段就能協助合作夥伴確保食品安全並共同應對潛在風險，建立集團上下游供應鏈透明可信的食安管理機制，鼓勵現有集團供應商納入食安管理機制。

AI 食安

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