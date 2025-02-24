台鐵：台中火車站周邊土地招商中 盼公私協力共創繁榮

台鐵公司指出，針對位於臺中火車站正前方之土地（台中市東區練武段991等7筆地號，原國光客運轉運站）開發案，已於日前召開招商說明會，吸引來自壽險、不動產開發、旅館及零售產業參加，現場並展現高度投資興趣，未來將持續推動後續招商作業，並提供投資人完善的服務與協助，以確保開發計畫順利推進。

台鐵公司指出，致力推動資產處置策略多元化，近日對於台中火車站正前方土地為配合「太中大車站計畫」，整合台中火車站、市區公車、城際客運轉運站、捷運藍線B19站及捷運橘線O16站等設施，透過都市更新方式進行整體開發，並且公開評選及委託都市更新事業機構進行計畫實施，以充分發揮區位優勢，期盼透過活化土地量能，共創地方、台鐵及民間繁榮發展之三贏局面。

此外，台鐵公司，為凝聚各方意見，並廣宣各相關產業之投資人，台鐵公司於2月21日下午，由副總經理黃振照及睿誼工程顧問股份有限公司博士何天河共同主持招商說明會，吸引來自壽險、不動產開發、旅館及零售產業等熱烈參與，現場交流踴躍，展現高度投資興趣。

台鐵公司政風處當日亦列席與會，並聲明與強化「誠信經營鼓勵揭弊、資訊透明反詐騙、利益衝突要迴避」等誠信價值及法令遵循理念，期望創造廉能投資環境，透過公私協力強化地方發展互利雙贏。

台鐵公司表示，此次說明會的成功舉辦，顯示市場對於臺中火車站周邊地區開發的高度期待。臺鐵將持續推動後續招商作業，並提供投資人完善的服務與協助，以確保開發計畫順利推進，歡迎有興趣的投資人持續關注相關資訊，共同為臺中地區的繁榮努力。