台中捷運綠線通車4年 這區新案房價狂漲67%最猛
台中捷運綠線2021年開通，業者觀察沿線新案房價漲勢，以北屯區最為亮眼，四年間飆漲67%，其中文心崇德站宜居環境與成熟商圈機能，成為自住買盤關注焦點，吸引豐邑、冠德、國泰等指標建商購地推案，房市熱度持續升溫。
根據實價登錄統計，捷運綠線所行經的六個行政區中，新案房價漲幅最高的是北屯區，從2021年每坪均價29.9萬上漲至50.1萬，四年間飆升67.6%，位居全線第一。
其次為捷運最尾端的烏日區，從27.2萬上漲至42.1萬，漲幅達54.7%；南區則從28.1萬上漲至42.1萬，成長49.9%，位居第三。
其中，漲勢最強勁的北屯區就涵蓋了北屯總站、舊社站、松竹站、四維國小站及文心崇德站等五個站點。特別是位處四期重劃區的「文心崇德站」，因坐擁崇德、天津、北平、昌平四大商圈，生活與商業機能完善，進出人潮絡繹不絕，據交通局統計，該站於113年12月旅運量高達208,494人次，為綠線旅運量排名第三高的站點。
看好捷運優勢與都心商圈的便利性，豐邑建設機構鎖定距離捷運文心崇德約200米處推出新案「文心O'live」，基地位於文心崇德商圈國際美食、米其林餐廳、周遭還有文心國小、崇德國中等學區。
「文心O'live」邀請知名綠建築師劉偉彥、燈光設計大師姚仁恭操刀，打造錯層宜居陽台的垂直綠化建築，產品規劃36~55坪、3至4房產品，根據實價登錄，該案最高成交價達每坪68.9萬元。
北部建商也相當看好該區發展，如冠德建設於2020年8月以14.8億元取得崇德路、崇德三路口原裕毛屋超市958.62坪土地，預計推出地上24層的住宅產品，共計175戶，最快今年進場。國泰建設也斥資10.45億元，購得北平路三段約566.58坪的土地，平均每坪土地成本約184.4萬元，預計改建為住宅大樓。
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