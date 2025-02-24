王品瘋媽祖！3台味品牌 x 大甲媽聯名菜 再送媽祖祝福筷
全台「瘋媽祖」時刻來臨！王品三大台味品牌「丰禾」、「就饗」、「尬鍋」今年首次重磅聯名大甲媽祖遶境活動，結合台菜美食文化，自3月3日到4月30日期間推出多道聯名料理，邀粉絲吃飽一起當「媽寶」，期間到品牌餐廳享用聯名菜色，即送已過香爐的限量「媽祖祝福筷」與祈願小卡。而在大甲媽祖遶境期間，王品三大聯名品牌也將派出花車跟隨，沿途發送贈菜券，歡迎信徒一起「繞進」丰禾、就饗、尬鍋三大品牌吃飽飽。
年度文化盛事大甲媽祖遶境將自4月4日起駕，王品三大台味品牌「丰禾台味風格料理」、「就饗鐵板燒」、「尬鍋台式潮鍋」今年重磅聯名大甲媽祖遶境活動，3月3日-4月30日期間於全台分店推出多道聯名料理，還精心準備了已至大甲鎮瀾宮過香爐的祈願小卡與「媽祖祝福筷」，讓粉絲吃飽飽跟著媽祖走，也感受媽祖的滿滿祝福，當一回「媽寶」。
「丰禾」大方選用龍蝦，端出「龍來丰媽祖」豪華菜色：以童時記憶甜筒餅乾，裝載鮮甜龍蝦與多種繽紛蔬果的清爽「水果叭噗龍蝦鬆」、當歸搭配奶油、黑麻油、紅棗與老薑片等調製醬料的創意「奶油當歸龍蝦」及最經典口味「蔥薑醬爆龍蝦」，每道龍蝦料理原價1,280元，於活動期間到店內用消費多人套餐，即可以每道優惠價699元加購，隨餐再贈送價值1,200元的現金券、祈願小卡和限量「媽祖祝福筷」1雙。
CP值最高的海陸台式鐵板燒「就饗鐵板燒」推出「媽寶雙人套餐」，包含最受好評的「法蘭克牛排」與澎湃「香煎鮭魚排」海陸雙主餐，加上「蒜蓉芋籤」、「干貝鮮蝦」兩道台味小點以及現炒時蔬無限續，只要968元即可飽食一番，享用套餐隨贈祈願小卡與「媽祖祝福筷」2雙，數量有限送完為止。
「尬鍋」推出「好芋喜臨BoBEE雙人套餐」，包含聯名限定的「香酥台味炸芋餅」1份，主餐可選「海陸爆吃」或「肉肉狂享」，搭配「蒜頭蛤蜊雞湯」與「剝皮辣椒雞湯」兩大明星雞湯底，還有經典台味副食「銷魂雞肉飯」、「古早味油蔥麵線」、「尬個炸蛋」等，套餐同樣可獲贈已過香爐的祈願小卡和「媽祖祝福筷」2雙，送完為止。活動期間還有聯名新品「脆Q炸芋粿」加價89元即可品嚐，帶來大大滿足。
大甲媽祖遶境期間，王品三大品牌「丰禾」、「就饗」、「尬鍋」也將派出專屬花車一同遶境祈福，信徒可從花車上的QR code加入三大品牌官方LINE成為品牌好友，即可獲得三大品牌的專屬贈菜券，「繞進」王品台味三大品牌再飽餐一輪，有呷有BOBEE（保佑）。
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