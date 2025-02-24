國際搶料的風潮下 散裝船運價周漲23%
在國際搶料的風潮下，不僅鐵礦、鋼價上揚，連同載運礦砂的散裝船指數「波羅的海乾散貨指數」（BDI）近一個月來漲逾33%、近一周漲逾23%，上周五（21日）收981點，再漲40點，漲幅4.25%，漲勢持續向上，且小型船甚的運價甚至比大船更高。
值得關注的是，烏克蘭戰後重建已經有效助攻鋼市，目前美國介入烏克蘭採礦，進一步為用鋼需求創造想像空間，雙利基加持下，國際搶料的情況愈趨明顯，散裝船運能料將成為各國買家競逐重點。
根據航運業者指出，近期散裝運價將與貨櫃運價形成背離走勢，散裝船預期將扮演戰後重建的重要角色，運價走高的趨勢愈發明顯，業內關注，散裝是否可望扮演新一輪的航海王。
法人指出，全球鋼鐵產業榮枯的主場換到美國，這一波鋼價上漲，美國總統川普成為「話事人」，鋼鐵、散裝族群應聲成為川普概念股，美中貿易戰火下的另類受惠者。
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