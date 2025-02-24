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鐵礦價衝高 鋼市由枯轉榮…中鋼3月接單看旺

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
國際鐵礦掀起新一波搶料大戰，不僅牽動散裝船運價大漲，鐵礦價格甚至直逼八個月來高點，下游鋼價水漲船高、激勵買盤釋出。(路透)
國際鐵礦掀起新一波搶料大戰，不僅牽動散裝船運價大漲，鐵礦價格甚至直逼八個月來高點，下游鋼價水漲船高、激勵買盤釋出。(路透)

國際鐵礦掀起新一波搶料大戰，不僅牽動散裝船運價大漲，鐵礦價格甚至直逼八個月來高點，下游鋼價水漲船高、激勵買盤釋出，中鋼（2002）3月接單優於預期，等同預告鋼鐵產業上半年「由枯轉榮」，漲勢有望延伸到第2季。

燁輝執行副總陳維誠說，美國鋼價大漲，來自美國買家下單速度增加兩倍以上，明顯感受到美洲客戶詢單十分踴躍，交易氣氛變得十分熱烈。

中鋼專家表示，紐約鐵礦價格最新收盤108.75美元、直逼109美元，與1月的低點96.4美元相比大漲12美元、漲幅12.7%；「原料價揚、鋼價怎麼可能會跌」？由於多頭氣盛，鐵礦技術線型將挑戰去年7月的高點每公噸113美元，預估達陣的機率高。

國際鋼市展望
國際鋼市展望

中鋼專家說，目前鐵礦砂109美元區間，澳洲優質硬焦煤FOB188.5美元，以煤鐵現況為基礎測算熱軋母材生產成本每公噸約527.6，由於鐵礦上行、焦煤平穩，對鋼材價格產生強力支撐。

另一方面，美國川普政府對進口鋼鐵課徵25%關稅，引領美國鋼價暴漲直線上攻，熱軋母材每公噸正式突破900美元大關、以934美元交易，月漲165美元、單月漲幅高達21.4%；熱軋5月期貨價更直接上攻到每公噸1,026美元。期貨價高於現貨價近10%，市場正向情緒躁動。

上市鋼廠主管說，除了美國以外，歐洲鋼鐵行情同樣水漲船高，歐美價格直往上走，看來漲勢仍未到滿足點，對於內外銷鋼品是利多，中下游鋼廠看好後市的前提下，樂於積極建構存貨水位，此現況直接導致中鋼最新接單數字直線上升。

中鋼專家證實，3月新盤價開出，熱軋每公噸調漲300元，其他鋼品平盤，面對當前市場價格走高，用戶對3月盤多有肯定，下單的情況優於預期。

由於中鋼2月出貨已經提升，3月新盤開出後再獲得不錯的回響。

中鋼 美國 鐵礦砂

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