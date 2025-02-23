趨勢觀察／碳交所總經理田建中 綠領人才 職涯大加分

上班日的清晨，座落於證交所「起家厝」城中大樓的台灣碳權交易所，30多位來自學界、科技業、甚至醫界的各路人馬，正聚精會神學習ISO14067產品碳足跡盤查方法。「原來預期來上課拿證照的學員，應該都是上市櫃公司的永續辦公室派來的，沒想到約有五成是自己花錢、請假來取得證照的學員。」碳交所總經理田建中談到學員組成時，大呼意外。

田建中表示，以股市為例，財務報表是股市之所以得為交易的基礎，背後是靠眾多的會計師、公司財會人員及教育機構參與，而進入碳有價時代必須要有碳盤查報告，上市櫃公司約1,800家，未來都要有永續報告及公告碳盤查數據資訊（範疇一及範疇二）。

淨零證照 斜槓族新選項

未來依環境規範，還將用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院、中小型製造業等列入管制，如年排放超過5,000噸的醫院、旅館及連鎖商店等也都要納入碳盤查申報對象，國內碳盤查人力明顯不足。

尤其碳有價時代，碳盤查是最重要的基礎，因為業者所用的盤查邊界、排放系數、計算方法所用的基本假設等，不是自己說了就算， 而是要經得起檢驗，供應鏈上下游都要檢查，要有完整的標準，如同會計原則一樣。而取得碳盤查相關證照的「綠領人才」更獲上班族青睞，希望能為未來求職時增加新選項。

碳交所一年多前與國際驗證機構BSI合作開設訓練課程，從ISO14064-1碳盤查、ISO14067碳足跡到ISO14068-1碳中和都有一系列的課程，協助產業培養相關人才，以接軌國際。去年已發出1,200多張證照，由於對課程品質的控管，每次開班的人數只有30多人，扣除假日不開班，一年開40多梯次，預估今年應可再發出1,300張證照。

田建中指出，原預期來參與課程的學員，大多是企業內永續辦公室被動由公司派來取得認證的員工，後來發現其實約五成學員，是自發性的請假及自費來學習及取得證照。主因是看好國際減碳趨勢，為了未來的職場斜槓做準備，或為現在的職涯加分。

接軌國際 養成專業技能

例如有不少科技公司的高階工程師，本身即有製造業生產線的領域知識（Domain-Knowhow），若加上具備碳盤查專業能力，就能為職涯創造更多機會。也就是就算本身並非環境工程相關科系出身，若能對自己所處產業的製程或工作流程有一定的了解，透過培訓課程學習操作系統，結合自己的領域知識，將能實際應用在產業界。

雖然市面上也有不少碳管理師、永續管理師等課程，但有些是國內協會授予的結業證書，或是授證的單位可能權威性不足。碳交所希望透過與英國標準協會（BSI）合作，傳達正確而完整的知識與國際證照，不僅滿足市場的碳盤查人力需求，也希望協助職場新秀增加專業技能，幫助產業因應國際趨勢。