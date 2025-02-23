經濟選書／科技泡沫vs.技術奇蹟

我最近參加了巴黎國際航空展（Paris Air Show），會場有一個角落展示了新創企業生產的前衛飛行器，名叫eVTOL，也就是電動直升機，或稱「飛天車」。這些飛行器看似製造完成，開放參觀人士輪流乘坐。其中，由矽谷新創企業Archer所設計的Midnight飛行器格外吸睛。

Archer對外承諾，未來會採用Midnight飛行器在城市周邊部署全面空中計程車服務，費用就跟Uber的高級服務Uber Black一樣。它甚至誇下海口，未來每年會新增1,000輛空中計程車。

然而，這裡有一個陷阱。會場上展示的飛行器全部都是樣機，還無法飛行。Archer原型機從未升空，首次飛行一延再延。航空展結束後兩個月，Archer主要競爭對手，英國新創企業Vertical Aerospace的飛行器進行試飛，卻不幸墜毀。

截至我撰寫本書時，沒有人知道該如何製造安全有效的eVTOL，電池重量仍是最主要的難題。若eVTOL要飛行一段距離，就需要更大的電池。但電池愈大，重量就會愈重，甚至重到無法起飛。

就算原型機成功起飛，未來有沒有機會商業化仍是未知數，因為續航力和載運量有限。例如Archer空中計程車最多能載送四名乘客及隨身行李，但不得攜帶行李箱搭乘。由於續航力有限，Archer空中計程車在每次航程之間，都必須充電數分鐘。

即使面臨各種挑戰，也沒有嚇跑投資人。光是Archer一家公司，就獲得4.5億美元的投資。更令人驚訝的是，2022年，巴黎啟用了首座垂直起降港（vertiport），專為空中計程車而設，內有登機區和安檢區。不久又有五個垂直起降港透過來自政府和民間資金開始動工，希望趕在2024年奧運前完工，開放參加者使用。但這是不可能的。

新創企業打造新產品難免會面臨技術風險，任何工程專案都一樣，大家很難預測開發產品有多麼困難、會碰到什麼意想不到的阻礙。但BenevolentAI、eVTOL和類似的新創公司跟一般工程專案不太一樣，它們若想成功，更需要突破性發現。

大家總以為只要僱用大批工程師、逼他們長時間解答問題，就可以「買到」突破性發現，但情況通常並非如此。如果真是這樣，BenevolentAI早已成功用AI開發藥物，空中計程車早該在大城市飛來飛去。投資人有時可能會辯解，「這只是時間的問題」，但如果只是這樣，為何多年來投入數十億美元，仍無法實現許多夢寐以求的發現呢？

實際上，突破性發現往往是隨機產生的。哪種電池可實現空中計程車構想？沒人能預料這個答案藏在哪裡。新創企業習慣給出承諾，說要打造最終產品，卻不敢承認自己毫無新發現導致目標難以實現。忽視真實的困境就只能奢望技術奇蹟，只可惜這種奇蹟少之又少，因此有許多新創企業陷入失望或失敗，也錯失在這個領域實際進步的機會。

努力研發不見得會有成果，但研發的價值不容否定，因為新發現總會在某處誕生，所以仍值得我們努力。不過，我們要分清楚什麼是在解決難題，而什麼是逃避問題。（摘自《科技泡沫》，商周出版）