川普將課徵汽車關稅 法人看好東陽、胡連等供應鏈受惠
美國總統川普祭出「對等關稅」計畫，內閣成員預計於4月1日前完成進口關稅研究報告，川普又宣布最快將於4月2日對進口汽車徵收關稅，但未透露其他細節中，引發市場高度關注下，法人機構看好東陽（1319）、胡連（6279）等汽車零組件族群後市營運。
法人機構表示，美國市場銷售的汽車中，約50%來自於美國本主製造，在進口汽車中，約一半來自於墨西哥和加拿大，另一半來自於其他主要汽車生產國。其中，日本、韓國、德國為最大來源國，英國、義大利、瑞典進口量較少；課徵關稅將導致美國市場新車價格上揚。日本車廠豐田已表示，若面臨汽車關稅，短期內無法強化生產體制，勢必調漲價格，需留意價格調漲是否延伸至其他市場。
此外，目前美國對汽車及汽車零組件課徵關稅2.5%（進口皮卡車關稅25%），台灣汽車關稅17.5%。在原對等關稅架構下，台灣有可能面臨關稅調整的壓力，若關稅下調帶動進口車價格下降，不利於台灣國產車。隨著美國將課徵汽車關稅，台美之間的汽車關稅差異將明顯縮小，甚至可能發生美國關稅高於台灣關稅，若台灣關稅不變，但進口車價格上揚的情況波及台灣市場，則相對有利國產車表現。
先前川普撤銷美國電動車相關政策，有助於舒緩傳統車廠在電動車發展上落後的競爭壓力，但但對墨西哥、加拿大的關稅政策（暫緩實施）、在美國生產政策及新宣布的汽車關稅，將增加車廠的成本壓力，其效應恐延伸至供應鏈廠商，同時，美國新車價格上揚也會壓抑消費者購買意願。
分析師表示，目前預估2025年全球車市需求呈現小幅回升跡象，電動車銷售持續增長並優於整體車市表現，但增速再次放緩。相關供應鏈廠商營運呈現穩健增長態勢，看好的汽車零組件股中，東陽受惠於AM市場需求增長，且新車價格提升將提高消費者修車意願，看好營運後市；胡連受惠銷售市場多元化，且主要的中國市場成長力道最佳。
百達-KY（2236）受惠於併購效益，營運將顯著提升；宇隆（2233）、智伸科（4551）分別還有機器人及AI伺服器新產品、醫療產品出貨回升挹注。
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