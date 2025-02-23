汽車零組件廠泰國設點 兼顧日美訂單

汽車零組件廠既要兼顧日系客戶又要搶美國市場，泰國成為新的設廠據點，包括金興精密（7732）、華勝汽車都以泰國廠為主力，即使以豐田為最大客戶的IKKA也看好泰國廠前景。

金興精密指出，公司以車用散熱系統為核心業務，涵蓋研發、生產及銷售，深耕北美、歐洲等國際市場，具備台灣加泰國生產優勢；尤其泰國生產基地可避開地緣政治風險。

2023年時公司76%以上營收來自北美市場，產品線涵蓋超過6,000種品項，其中散熱馬達風扇產品多達3,100種。

華勝的智慧型氛圍燈及創新型車用零組件已成領導品牌，供應美國通用和大陸前十大車廠。公司已及早因應美系車廠要求，出口到美國業務都由泰國廠生產供應，未來隨客戶需求，華勝已做好繼續在泰國廠擴增產能準備。

業者指出，泰國是日系車廠重鎮，在泰國設廠供應當地日系車廠需求，也由泰國據點供應北美客戶，是目前零組件廠比較穩妥的對應策略。