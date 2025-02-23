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外籍人士交通事故死傷恐創新高 機車傷亡占5成

汽車零件廠 前進美國備戰…和大、堤維西著手建置產線

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
汽車零組件業遭遇美國總統川普上任後關稅政策變數，業界幾乎全面備戰，除了去年底加緊出貨到美國倉庫，也積極評估在美國建廠計畫。圖為田納西州的汽車裝配工廠。(美聯社)
汽車零組件業遭遇美國總統川普上任後關稅政策變數，業界幾乎全面備戰，除了去年底加緊出貨到美國倉庫，也積極評估在美國建廠計畫。圖為田納西州的汽車裝配工廠。(美聯社)

汽車零組件業遭遇美國總統川普上任後關稅政策變數，業界幾乎全面備戰，除了去年底加緊出貨到美國倉庫，也積極評估在美國建廠計畫。但零組件廠私下表示，川普任期四年，可能在美國新廠還沒建好，政策又變了，建倉庫、加強物流和業務單位靈活調度才是目前對應主要策略。

目前業界比較傾向作法是先在美國設立倉庫與小規模生產線，先應付客戶端政策要求。畢竟美國近年政策多變，高關稅可能造成的高通膨是不是能長久，也待觀察。

因應美中貿易戰及美國關稅政策，包括和大工業（1536）、堤維西（1522）等都已著手建置美國產線，不過對應美國政策不確定性，和大放慢美國建廠進度，光隆（8916）則是將美國原本的物流倉庫加上一條生產線，規模相對有限，未因川普政策加速、大量擴展美國廠房。

虎山主要生產汽車把手與車用鏡頭，在美國設有研發、業務據點，直接對應客戶需求，鎖定當地市場開發車用鏡頭的AM市場，視市場發展狀況與客戶需求，不排除在美國設廠。不過，未來如果在美國設廠，將採取與客戶合資方式，以降低風險，減少負擔。

華勝汽車主力產品為智慧型氛圍燈，居創新型車用零組件領導品牌之列。公司在全球進行戰略布局，擁有中國大陸嘉興平湖、泰國等生產基地，以及位於墨西哥、美國、上海、台灣等地的營運公司，構建一個龐大且高效的國際業務網絡；對應美國市場部分，則以泰國廠為主要生產據點。

零組件廠私下指出，美國建廠變數多，成本也高，更麻煩的則是員工的管理。如果只是關稅問題，台灣廠商生產的產品並非直接賣給終端消費者，被加徵關稅仍然可以和客戶端分攤，衝擊不算太大，只要不是非設廠不可，還是可以想辦法對應。

美國 關稅

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