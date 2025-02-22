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獨／新光三越氣爆停業影響生計 另闢台中第二賣場28日開賣
新光三越氣爆第10天，衍生櫃哥櫃姐被迫支援北部店的勞資爭議，及仰賴抽成卻因無法做生意，收入頓時受損的窘境。不過，新光三越在和櫃位廠商開會後，已決定在台中世貿設立第二賣場，時間從本月28日至3月11日。雖然只是短期性質，但至少可稍減燃眉之急。
據了解，有意遷入的櫃位廠商是前天和新光三越商定，新光已著手準備第二賣場的布置。據一位櫃姐說，新光在設櫃方面經驗充足，賣場要設置大概一天就可做好，而她也已接獲公司通知，27日就要進場。
該女裝店長說，氣爆事件發生後，許多客人見新光道歉且處理有誠意，因此也從起初的訝異轉為同情，還有客人表示希望能趕快復業，她們要來關懷和捧場。
女店長說，有第二賣場至少有個服務地點，各櫃位的工作人員心理可較為安定，對新光的決定持肯定態度。
另據分析，新光決定設第二賣場有四大好處，分別是專櫃人員不必他調，另櫃哥櫃姐可持續有生意做並抽成，第三是保護基本營業額不至損失太大，另還有助於穩固客戶。記者向新光三越查證，目前暫不回應。
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