快訊

「今年急診壅塞已達前所未有嚴重」急診醫學會罕見求救

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／新光三越氣爆停業影響生計 另闢台中第二賣場28日開賣

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新光三越氣爆後，決定先設第二賣場。圖／台中市政府提供
新光三越氣爆後，決定先設第二賣場。圖／台中市政府提供

新光三越氣爆第10天，衍生櫃哥櫃姐被迫支援北部店的勞資爭議，及仰賴抽成卻因無法做生意，收入頓時受損的窘境。不過，新光三越在和櫃位廠商開會後，已決定在台中世貿設立第二賣場，時間從本月28日至3月11日。雖然只是短期性質，但至少可稍減燃眉之急。

據了解，有意遷入的櫃位廠商是前天和新光三越商定，新光已著手準備第二賣場的布置。據一位櫃姐說，新光在設櫃方面經驗充足，賣場要設置大概一天就可做好，而她也已接獲公司通知，27日就要進場。

該女裝店長說，氣爆事件發生後，許多客人見新光道歉且處理有誠意，因此也從起初的訝異轉為同情，還有客人表示希望能趕快復業，她們要來關懷和捧場。

女店長說，有第二賣場至少有個服務地點，各櫃位的工作人員心理可較為安定，對新光的決定持肯定態度。

另據分析，新光決定設第二賣場有四大好處，分別是專櫃人員不必他調，另櫃哥櫃姐可持續有生意做並抽成，第三是保護基本營業額不至損失太大，另還有助於穩固客戶。記者向新光三越查證，目前暫不回應。

新光三越氣爆後，公司已決定設第二賣場，28日營業。本報資料照
新光三越氣爆後，公司已決定設第二賣場，28日營業。本報資料照

新光三越 氣爆 賣場

延伸閱讀

好消息！新光三越重傷男樓管移除呼吸器 可與家人互動比讚

新光三越氣爆後 檢方首度赴醫院「就訊」4名住院中工人

逾億商品卡櫃姐好焦急 傳分4區開放 新光三越說話了

氣爆後建築師建議封館 傳停業2年全棟改裝？新光三越回應了

相關新聞

團購、量販買太多 運用真空保鮮科技減少食物浪費

根據台灣食物銀行2024年的資料，台灣每年浪費的食物多達384萬噸，這些廚餘堆起來的高度相當於13500座101大樓，等...

獨／新光三越氣爆停業影響生計 另闢台中第二賣場28日開賣

新光三越氣爆第10天，衍生櫃哥櫃姐被迫支援北部店的勞資爭議，及仰賴抽成卻因無法做生意，收入頓時受損的窘境。不過，新光三越...

政府打炒房 台中豪宅卻逆風紅火！單價143.8萬新天價

政府重拳打炒房，房市交易轉冷，但台中豪宅、豪墅「逆風」紅火，七期「聯聚玉衡大廈」單價143.8萬元創歷史新天價，精湛建設...

台灣無人機聯盟訪歐告捷 攜手捷克、波蘭合作

台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）訪歐行程告捷，與捷克台灣商會簽署產業合作備忘錄，共同推動台、捷無人機產業發展...

國際通商慶50 金融大老雲集

國際通商法律事務所昨天舉行五十周年紀念晚會，金融大老齊聚一堂，富邦集團董事長蔡明忠回顧，高鐵競標、富邦引資花旗是雙方緊密...

國際通商慶50 大老雲集

國際通商法律事務所昨天舉行50周年紀念晚會，金融大老齊聚一堂，富邦集團董事長蔡明忠回顧，高鐵競標、富邦引資花旗是雙方緊密...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。