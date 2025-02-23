產業追蹤／日企智慧化 解決人力短缺

日本產業界正面臨勞動力危機。日本厚生勞動省2024年底的勞動經濟動向調查顯示，60%企業表示，人力短缺已影響日常營運，特別是醫療照護、建設、運輸郵政、住宿餐飲與服務業等領域，人力需求更是迫切。

為解決人手不足的問題，除推出引進外籍人才、提高退休年齡、提升薪資待遇等手段，調查顯示，74%企業積極推動工作方式改革，並以提高業務效率為主要手段；如透過導入AI等數位轉型方式，減緩人力缺口造成的影響，並藉此提升工作效率或推出新產品服務等。

日本行政法人情報處理推進機構（IPA）2024年6月公布的「數位轉型（DX）動向2024」報告顯示，2023年約有19.2%日本受訪企業表示已導入AI、14.8%正在進行實證研究，但合計逾二成受訪企業表示曾經、正在或未來將規劃導入AI。

企業規模與AI導入程度密切相關。根據IPA 2024年報告，超過47.9%的大型企業（員工1,001人以上）已導入AI，而中小企業（員工300人以下）導入率僅為5%左右，顯示出企業規模愈大，AI採用率愈高。

然而，生成式AI的應用卻呈現不同趨勢，中小企業的導入率（8.2%）反而比整體AI導入率（5.5%）高，原因在於生成式AI相較於其他AI應用，投資成本較低，工具門檻較低，能更快見效，更容易受到中小企業青睞。以下藉由案例，進一步說明AI導入轉型應用方式。

1891年成立的日本獅王（LION）為日用品與健康護理企業，生產銷售口腔護理、清潔用品和衛生產品等，有逾7,500名員工；近年從製造導向逐步向服務與製造轉型，藉由數位轉型及導入生成式AI，協助企業內部知識管理與業務流程優化，計劃在2030年前成為口腔健康領域的領導企業。

獅王AI導入主軸包括，生成式AI的全公司通用與領域別專屬應用開發。在全社AI普及方面，強調讓每位員工都能利用AI工具來提升工作效率；包括2023年5月開發名為「LION AI Chat」的內部聊天工具，可支援自動化問題，結合內部資料庫為員工提供即時解答；並透過開設內部工作坊方式，尋求員工主動提案如何在工作上活用AI，進而開發合適的工具，目前LION AI Chat平均每周使用次數達1萬次以上。

LION AI Chat導入流程主要分三階段：初期以GPT-4等先進技術作為基礎，並加強各部門內部的生成AI使用與推廣，重點是內部資料的數位化及簡化；第二階段引入更多AI應用場景，如生成自動化文字檔案、知識管理系統等，並強化跨部門協作；第三階段是將AI技術融入公司的日常運營，並透過內部說明會、強化廣宣等方式，讓員工都能使用AI工具，達成AI技術民主化。

另以2024年獲日本經濟產業省「DX Selection」優勝的濱松倉庫株式會社為例，該公司經營物流及倉庫等事業，成立逾百年、員工約116人。該公司以年輕主管為中心主導、從下而上思考提出內部各項轉型方案。為強化員工數位轉型意識，除培育內部數位轉型人才，也將包含客戶在內的供應鏈納入數位轉型，也投入心力、協同IT供應商開發適用的AI工具。

濱松倉庫藉由導入機器人流程自動化（RPA）協助將日常行政業務自動化，其次透過BI蒐集整理各種資訊作為物流運送服務改善或是費用設定依據；藉由推出各項轉型方案，將原本每天需花費80%工作時間輸入及製作各項行政文件，減為5%，提升整體生產效率30%，減少員工加班時間達三至四成，營業利益率也因此提升。

日本民間企業AI等數位轉型科技的導入階段，首要是透過設立數位轉型組織或任務編組等方式，逐步建立內部對AI或數位轉型的理解認知。其次透過與AI方案供應商合作進行小規模實證計畫等方式，逐步展現AI導入成果；在人手不足、工作量增加或工時過長，導致高離職率下，利用導入AI工具或AI員工方式，改善惡性循環。

台灣與日本都面臨人口高齡化及人力缺口擴大窘境，可借鏡日本經驗，透過導入AI自動化工具或進行小規模實證計畫，讓員工感受到AI導入效益，提高內部生產力，逐步建立企業內部對AI轉型的理解認知，同時建立跨部門數據平台，提升營運效率。（作者是資策會MIC資深產業分析師）

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