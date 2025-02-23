產業追蹤／深入CES展 看五科技趨勢

美國消費性電子展（CES）被視為國際ICT產業當年度的趨勢風向球，觀察指標業者在會場中的展示主題，AI正協助傳統與新興裝置帶來功能的演進，各種應用也更加貼近一般消費者，並體現在多個面向。

一、虛擬助理就在您身邊：在OpenAI等AI大型語言模型公司、高通等晶片商、微軟與Google等作業系統與宏碁（2353）、華碩、戴爾、惠普、三星等品牌設備領域業者合作下，智慧手機、電腦等都讓使用者可以一鍵按下或語音指令的方式，使用AI進行快速的文章摘要整理、改良寄出前的文字簡訊與電郵內容、進行即時雙向語言翻譯與圖像生成等功能。輝達執行長黃仁勳在主題演講時預測，代理型人工智慧（Agentic AI）時代即將到來，AI將具備感知、推理、規劃與執行能力，主動幫助使用者處理部分工作與生活事務。

二、更多螢幕的互動體驗：2025年展會除智慧型電視及手機、電腦等裝置的螢幕爭奇鬥艷，家電大廠LG與三星等業者的攤位也可看到傳統電冰箱、微波爐等產品的高階版本裝上螢幕，除延伸客廳電視機的影音內容，也因搭載AI功能後，為裝置帶來新的賣點。例如三星在新型電冰箱安裝AI晶片，除打造更智慧化的製冷體驗，強化保鮮與節能效果，配備的9吋螢幕可使用娛樂服務、分析冰箱內的食材狀況，甚至連接線上生鮮配送平台進行食物採購。而汽車與AR眼鏡也成為螢幕應用的新載具，加上整合語音助理等多元的AI功能，為使用者提供有別以往的互動性。

三、自駕汽車的發展加速：CES也成為車廠展示最新科技的場合，包括電動車（EV）、車用資訊娛樂系統（IVI）及先進駕駛輔助系統（ADAS）。部分業者如Tesla與Waymo更提出自駕車方案，應用在無人駕駛計程車、大型貨櫃車隊運送等領域。自駕車發展技術挑戰性極高，更需要業者建立龐大的雲端影像數據庫且由AI進行分析與訓練，以便做出正確判斷而順利完成任務。輝達在CES展會除提出最新自駕車軟硬體方案，發表NVIDIA Cosmos世界基礎模型（Cosmos WFMs），將更有效地協助客戶訓練自駕模型，藉以加速此項技術的發展與商用化。

四、家用機器人的進化：人型機器人發展受到高度關注，不久的將來將陸續進入到製造業、服務業中的多個領域來協助人類。今年CES上，三星與TCL等以及多家新創業者展示新一代的家用機器人產品。除掃地機器人，持續展現清潔與更多附加功能外，相關產品也因整合大型語言模型為主的AI技術，展現出更高的實用性。三星的球形機器人透過語音與使用者互動，並可控制智慧家居設備並投射雙方互動的資訊；TCL的產品以兒童玩伴的外型設計，與使用者進行多模態互動，並會自動移動與拍攝家庭成員互動照片。相較過去的產品，AI為家用機器人帶來新的風貌。

五、城市發展的蛻變：汽車大廠TOYOTA在今年CES演講上，會長豐田章男分享公司執行四年多的「Woven City」未來城市計畫已完成第一階段的建設，期望2025年秋季後正式啟用，並讓百位居民率先入住與體驗。這個位於日本靜岡縣裾野市，以發展在「人員、貨物、資訊、能源」四個領域的創新為目標的城市，正將智慧家電、自駕車、機器人與各類感測裝置等搭載AI技術的設備導入，嘗試打造安全便利的全新人類生活環境，並且兼顧環境永續與多元包容的發展精神。

整體而言，消費性電子產業將最新的AI技術與各類產品整合，晶片大廠與大型語言模型公司等業者扮演設備廠商投資人工智慧的催化劑，藉以開發專屬的AI方案，除為現有的各種資通訊產品帶來新附加價值，也鼓勵更多大廠與新創業者挑戰AR眼鏡、機器人等新世代產品。在AI技術發展持續增溫、各種應用產品本體技術持續改良下，後續還有什麼讓消費者驚艷的AI賦能裝置，業界正拭目以待。（作者是資策會MIC資深產業分析師）

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