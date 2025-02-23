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大數字／行動支付夯 交易占比大增

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部最新調查發現，零售業未來發展之營運策略，實體零售業及電子購物業皆以「經營網路社群」為首要策略；另因應市場變化新興電商崛起，電子購物業在「發展數位轉型」及「創新銷售與服務」的營運策略家數占比均達四成以上，明顯高於實體零售業。

經濟部統計處在2024年5月底發布「批發、零售及餐飲業經營實況調查」，結果顯示，零售業行動支付占比大幅攀升，信用卡支付居冠。

調查顯示，在實體零售業，2023年以信用卡支付占比為33.7%、現金（含到貨付款）26%、轉帳、匯款及支票占25.2%，行動支付為11.4%，其他為3.7%。

在電子購物業，2023年以信用卡支付占比高達57.7%，便利商店代收占12.2%，行動支付占12.2%，轉帳、匯款及支票占8.4%，現金（含到貨付款）占8.1%，其他為1.3%。

經濟部分析，受惠於行動裝置普及，業者導人多元支付工具以提升購物體驗，加以疫情帶動零接觸商機，實體零售業與電子購物業2023年行動支付占比分別較2019年大幅增加9.7及9.3個百分點，預期未來占比可望持續攀升。

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