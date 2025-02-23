大數字／實體店跨足網購 加速轉型

消費者網路購物習慣已養成，加上疫後實體零售業加速數位轉型，紛紛開設網購平台，2024年整體零售業網路銷售金額6,533億元，創歷年新高，年增2.7%。其中，約有三成一來自實體零售業貢獻。這反映了零售業虛實整合的趨勢與現象。

經濟部統計處指出，受惠業者積極導入多元行銷及擴增線上銷售品項，商品多元且持續優化配送效率，包括非店面零售業、實體零售業的網路銷售在內，2024年全年網路銷售額達6,533億元，創歷年新高。

經濟部統計處分析，2024年全年網路銷售額當中，約有三成一是來自實體店的貢獻，較2019年增加7.2個百分點，實體零售業網路銷售規模逐年擴增。相較之下，電子購物業占比仍維持在六成以上，但較2019年的66.1%減少至61.5%，下降4.6個百分點。

官員解釋，疫情期間實體零售業加速擴展線上銷售，透過虛實融合、線上線下相互導流方式，整合資源、拓展客群，並精準行銷，以提升營業額，2020年至2024年實體零售業透過網路銷售年增幅均優於它本身的實體店面。

經濟部指出，實體零售業各業別於2020年至2021年疫情期間，網路銷售呈雙位數成長，其中以綜合商品零售業因業者優化網路平台及深耕會員服務，增幅逾六成最顯著。