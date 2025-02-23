快訊

大陸冷氣團今增強 吳德榮：冷到周二晨下探7度

聯合報社論／司法干預初選：林岱樺戳破賴清德心機

大數字／實體店跨足網購 加速轉型

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
圖為網路購物示意。圖／AI生成
圖為網路購物示意。圖／AI生成

消費者網路購物習慣已養成，加上疫後實體零售業加速數位轉型，紛紛開設網購平台，2024年整體零售業網路銷售金額6,533億元，創歷年新高，年增2.7%。其中，約有三成一來自實體零售業貢獻。這反映了零售業虛實整合的趨勢與現象。

經濟部統計處指出，受惠業者積極導入多元行銷及擴增線上銷售品項，商品多元且持續優化配送效率，包括非店面零售業、實體零售業的網路銷售在內，2024年全年網路銷售額達6,533億元，創歷年新高。

經濟部統計處分析，2024年全年網路銷售額當中，約有三成一是來自實體店的貢獻，較2019年增加7.2個百分點，實體零售業網路銷售規模逐年擴增。相較之下，電子購物業占比仍維持在六成以上，但較2019年的66.1%減少至61.5%，下降4.6個百分點。

官員解釋，疫情期間實體零售業加速擴展線上銷售，透過虛實融合、線上線下相互導流方式，整合資源、拓展客群，並精準行銷，以提升營業額，2020年至2024年實體零售業透過網路銷售年增幅均優於它本身的實體店面。

經濟部指出，實體零售業各業別於2020年至2021年疫情期間，網路銷售呈雙位數成長，其中以綜合商品零售業因業者優化網路平台及深耕會員服務，增幅逾六成最顯著。

疫情 網路

延伸閱讀

難敵量販店…幸安市場欲退場 議員籲市府提轉型計畫

回收保麗龍勿拆小塊…網購常見包材怎處理？環保局解答 亂丟恐罰6千

網購國外藍牙產品不交審查費就退運？NCC：暫緩收費

金價飆升？網購詐騙？哈爾濱女花26萬網購100克黃金 竟收到一卷衛生紙

相關新聞

汽車零件廠 前進美國備戰…和大、堤維西著手建置產線

汽車零組件業遭遇美國總統川普上任後關稅政策變數，業界幾乎全面備戰，除了去年底加緊出貨到美國倉庫，也積極評估在美國建廠計畫...

大數字／電商助威 零售營業額創高…去年逾4.8兆元

民眾上便利商店買生活所需、到百貨公司買節慶禮品或是衣物鞋子，已是習以為常的日常。但經濟部統計顯示，國內最大綜合商品零售業...

汽車零組件廠泰國設點 兼顧日美訂單

汽車零組件廠既要兼顧日系客戶又要搶美國市場，泰國成為新的設廠據點，包括金興精密、華勝汽車都以泰國廠為主力，即使以豐田為最...

大數字／實體店跨足網購 加速轉型

消費者網路購物習慣已養成，加上疫後實體零售業加速數位轉型，紛紛開設網購平台，2024年整體零售業網路銷售金額6,533億...

大數字／行動支付夯 交易占比大增

經濟部最新調查發現，零售業未來發展之營運策略，實體零售業及電子購物業皆以「經營網路社群」為首要策略；另因應市場變化新興電...

產業追蹤／AI驅動 先進封裝邁大步 異質整合技術成一大挑戰

生成式AI技術的蓬勃發展，使全球對高效能晶片的需求迅速增長，而生成式AI技術往邊際裝置、產業別應用的發展趨勢，更為中長期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。