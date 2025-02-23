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大數字／電商助威 零售營業額創高…去年逾4.8兆元

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部統計顯示，國內最大綜合商品零售業通路，既不是隨處可見的便利超商，也不是熱鬧商圈的百貨公司，而是沒有店面、看不到摸不著的電子購物業。圖為網路購物示意。圖／AI生成
經濟部統計顯示，國內最大綜合商品零售業通路，既不是隨處可見的便利超商，也不是熱鬧商圈的百貨公司，而是沒有店面、看不到摸不著的電子購物業。圖為網路購物示意。圖／AI生成

民眾上便利商店買生活所需、到百貨公司買節慶禮品或是衣物鞋子，已是習以為常的日常。但經濟部統計顯示，國內最大綜合商品零售業通路，既不是密度高、隨處可見的便利超商，也不是熱鬧商圈的百貨公司，而是沒有店面、看不到摸不著的電子購物業。

我國內需強強滾。經濟部統計指出，2024年全年我零售業營業額達4兆8,530億元，創歷年新高，年增2.6%，也是連續九年正成長。其中，綜合商品零售業中的四大業，包括百貨公司、超級市場、便利商店、量販店等去年營業額都創歷史新高，反映疫情後實體消費的熱絡。

零售業又分為實體店面及非店面的零售業，後者是指未設店面之零售業，透過電視購物、網際網路、郵購、逐戶拜訪及自動販賣機等方式進行銷售者皆屬之。主要劃分三個細業，包括「電子購物及郵購業」、「直銷業」及「未分類其他非店面零售業」。其中，以網路為主要銷售管道，皆歸屬電子購物及郵購業，也就是大眾熟知的電子購物。

電子購物業2024年全年營業額達4,668億元，創新高紀錄，年增3%，在疫後其成長幅度雖不及實體店百貨公司、超級市場、便利商店、量販店等，但營業額已超過百貨公司2024年4,478億元、便利商店4,235億元。事實上，自2021年起，電子購物業已成為國內最大綜合商品零售業通路。

經濟部官員分析，隨網路及智慧手機普及，線上購物已成為國人不可或缺的購物方式，加上近年因疫情催化，更加速電子購物業成長。2010年電子購物業營業額僅1,000億元，歷經八年發展於2018年跨越2,000億元，但在疫情期間高速成長下，僅用不到一半時間再度翻倍，於2021年突破4,000億元大關，去年續締新猷。

我國電子購物大致可區分三個階段，經濟部分析，「蓬勃發展期」為2011年~2019年電子購物業平均年增10.8%，優於實體零售業1.5%以及整體零售業2.0%。接下來2020年~2022年進入「高速成長期」，疫情期間民眾減少外出，消費力道轉往線上通路，2020年實體零售業轉為負成長，電子購物業則連續二年增幅超越二成。

官員指出，第三階段是「剛性需求期」，隨疫後購物需求回歸實體通路，2023年實體零售業營業額年增7.0%，首度超越電子購物業之1.5%，惟2024年電子購物業年增率回升至3.0%，優於實體零售業成長2.7%，顯示消費者對於網路購物仍具剛性需求，也是日常生活的一環。

根據經濟部工業及服務業普查結果顯示，2021年電子購物業計2萬8,730家，較2016年大幅增加2萬474家，增幅高達248%；實體零售業則受到疫情及宅經濟崛起雙衝擊，五年間減少3,547家。

經濟部分析，近年實體零售業者積極朝虛實整合的新零售業模式發展，拓展線上線下銷售通路，因此2021年實體零售業、電子購物業「同時透過實體店面及無店面」銷售占比較2016年增加2.2及5.6個百分點。

電子購物業亦將觸角延伸至實體通路，在疫後此趨勢更明顯，觀察2022年至2023年間，電商透過實體店面銷售之增幅大於原本的網路銷售，2024年仍延續此情勢。

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