團購、量販買太多 運用真空保鮮科技減少食物浪費

根據台灣食物銀行2024年的資料，台灣每年浪費的食物多達384萬噸，這些廚餘堆起來的高度相當於13500座101大樓，等同每人每年浪費132公斤的食物。

目前世界各國通貨膨脹下，薪資沒漲，荷包縮水，大家習慣到量販賣場、超市與團購網以大量採買方式，降低食材成本與出門購買的趟次時間，但分量一多，就會有放到忘記而過期、因保存不當而變質等問題，精算之後會發現，丟掉的食物不但造成隱形荷包損失，也增加垃圾和環境資源耗損。

丟掉的食物哪裡去呢 ? 廢棄食物通常被送往垃圾掩埋場，逐漸腐爛的過程中還會產生甲烷氣體，這是常見的溫室氣體。換言之，丟掉食物不但浪費錢，還浪費了大量的水，因為每年有24%的農業用水因浪費食物而流失、進而導致了氣候變遷的嚴重後果。

近年來專家呼籲採取科學與實用觀念來做採購計劃、保存食物，避免浪費、並延長食材新鮮度，不管是家庭或是個人都可以這麼做。

1、明智購物；列出需要購買的食物清單並試著嚴格遵守，有助於減少衝動購買。

2、正確有效地保存與管理；許多人不清楚正確儲存食材的方法，導致水果和蔬菜過早成熟、肉類和海鮮變質或腐爛，利用真空保鮮技術來延長食材的新鮮度，是一個很好的解決方法。真空保存可以去除空氣，減少氧化，從而有效延長各種食材的保存期限。

當大量食材買回家時，就利用真空袋、真空盒分類、分量保存好，每次取用當餐的份量，秉持「先進先出」，吃多少拿多少，每餐的烹煮適量，就能有效減少剩食。

3、食材再製；醃製、乾燥、罐裝、發酵、冷凍和醃製，都是可延長食物保存期限的方法。例如農曆過年必吃的長年菜也就是芥菜，因做法的不同而變化成包心芥菜、雪裡紅、酸菜、福(覆)菜、榨菜、梅乾菜...等。多數的保存法做起來簡單有趣，而且增加不同風味，是古人留下的保存食物智慧。

近年來市場推出各式保鮮盒、保鮮袋搭配真空保鮮技術，每次取完用都能再抽真空，保持更好的鮮度與口感，搭配上食材管理工具App又更方便了，可記錄食物的存放日期和種類，設定食譜提醒為了煮哪道菜而買的食材，並設定效期提醒，有效利用精打細算買來的食材，就能儘量減少丟棄浪費又能吃得新鮮。