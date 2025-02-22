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政府打炒房 台中豪宅卻逆風紅火！單價143.8萬新天價

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「聯聚玉衡大廈」位於秋紅谷公園旁，規劃51層樓高，將是台中最高住宅。圖／聯聚建設提供
「聯聚玉衡大廈」位於秋紅谷公園旁，規劃51層樓高，將是台中最高住宅。圖／聯聚建設提供

政府重拳打炒房，房市交易轉冷，但台中豪宅、豪墅「逆風」紅火，七期「聯聚玉衡大廈」單價143.8萬元創歷史新天價，精湛建設頭嵙山新案「國際台中會」豪墅案，2個月破7成，賣出萬坪客製化土地。

大家房屋公關主任賴志昶說，七期房價屢創新高，最大的問題是成交量少，震盪幅度變大，某些供給少的區域易發生創價情形；豪墅交易火熱，關鍵在於產品力，為個案表現。

住商機構中區協理賴萬認為，做為中部人口與資金匯聚的核心，加上產業進駐，豪宅表現自然強勢；現階段大樓林立，高資產族在意稀有性，有天有地的豪墅產品深受青睞，也在市場中殺出一條血路。

OPENDATA最新資料揭露2筆，「 聯聚玉衡大廈」頂樓戶50樓，交易9537萬元、單價143.8萬元，創新天價；「聯聚理安大廈」頂樓戶交易1.55億元，單價衝破142.8萬元，雙雙改寫台中預售豪宅單價新高。

房市專家分析，七期地價高昂，「 聯聚玉衡大廈」總樓高達51層，完工後為中台灣最高住宅大樓，聯聚是品牌建商，對品質高標準要求，預期具創價空間；「聯聚理安大廈」位處台中歌劇院第一排，由義大利國寶級設計大師ACPV ARCHITECTS操刀，38F頂樓的兩戶，也各以毛胚創下每坪142.8萬的記錄。

「國際台中會」首期1.5萬坪，最小分割土地250坪，以「自地自築」交易，可量身客製日式、現代及ART DECO等外觀風格，並且結構採預製工法、縮短工期；二期今年3月開賣，單一最小坪數300坪。

精湛建設總經理陳志聲說，房市大環境確實不佳，但客製化產品，量少質精，替每位企業主量身訂做夢想家園，獲得市場信任，這也是時機到了；頭嵙山除了山居資源外，還擁有國際高爾夫球場、頂級飯店以及餐廳，獲得高端客群青睞。買主多為企業主，大多作私宅，另有二成當企業招待所。

頭嵙山擁有國際高爾夫球場、頂級飯店以及餐廳，獲得高端客群青睞。圖／業者提供
頭嵙山擁有國際高爾夫球場、頂級飯店以及餐廳，獲得高端客群青睞。圖／業者提供
台中國家歌劇院位處七期重劃區，周邊豪宅林立，預售新案更是屢創天價。記耆趙容萱／攝影
台中國家歌劇院位處七期重劃區，周邊豪宅林立，預售新案更是屢創天價。記耆趙容萱／攝影

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