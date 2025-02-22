國旅低迷新出海口 台灣飯店品牌勇闖日本賺觀光財

台灣本土飯店品牌少有成功輸出海外的案例，但在觀光強國日本，已有DoMo、敦謙雀客旅館、捷絲旅等3大MIT品牌陸續插旗站穩腳步，在國旅低迷的氛圍下，各界正在驗證，處於觀光上坡路段的日本，能否成為台灣飯店業的新出海口。

日圓貶值持續助攻全球赴日觀光熱潮，據日本觀光廳公布的資料，2024年訪日外國旅客數年增47.1%，至3686萬9900人次，創下新高，訪日外國旅客消費額也首度飆破8兆日圓，較2023年暴增53.4%，台灣旅客消費額僅次於中國客、衝破1兆日圓，贏過韓國、美國、香港等旅客。

雄獅旅行社總經理賴一青表示，日本大都會的房價較疫情前翻漲倍增，最大原因就是大批觀光客湧入，「需求遠遠大於供給」。

反觀台灣，交通部觀光署統計，去年1到11月出國旅客人數高達1552萬3300人次，來台旅客則為695萬4067人次，台灣旅客熱衷出國，觀光逆差龐大，國內旅館業的營收也下滑，去年旅館業營收約新台幣60.4億元，年減10.7%，和疫情前相比，也衰退11.5%。

立足日本觀光強國 業者：精準定位更勝規模戰

DoMo董事長李奇嶽對中央社記者，「我就是在台灣做不贏人家，才遠走他鄉來日本發展」，當他娓娓道來營運計畫與客源分析，則能窺見其精準的產品定位。

DoMo是台灣第一個以民宿跨國連鎖經營的集團，獲得國發基金投資，正籌備國內興櫃計畫，目前在東京共有4個旅館與民宿，2024年總平均住房率高達90%，在台積電熊本廠區附近興建的新據點，也將在今年中開張。

DoMo集團在東京的據點中，有5成旅客是歐美客、台灣客3成、日韓客2成。李奇嶽表示，「日本客不是我的目標，他們更青睞本地飯店集團，因為日本人自認不會講英文，會造成飯店員工的麻煩」，所以DoMo不會去風景區經營日本客為主的飯店，而是要守著外國客眾多的大城市，台灣服務業質量不會輸給日本，外文能力也相對日本優秀、國際連結性更強，比起日本連鎖飯店更能吸引國際客。

晶華酒店集團旗下「捷絲旅」Just Sleep品牌則在疫後首度插旗日本，與業主日本地產開發公司MINATOCREATE合作，首間海外據點落腳大阪心齋橋，2023年開幕至今，平均住房率高達8、9成，有70%客源來自台灣，其餘以港澳客為主。

「台灣飯店品牌要進軍日本，一定要精準設定目標客群，否則就陷入競爭激烈的紅海市場中」，台北晶華酒店集團行銷公關部副總經理張筠分析，比起日本連鎖飯店集團，以大量體規模作戰，客源廣納國際客、日本客，大阪捷絲旅有70%左右都來自台客，櫃檯人員「中文、台語攏ㄟ通」，早餐也會準備肉鬆、滷蛋等台灣小吃，滿足台灣人海外旅遊，有時會思念家鄉味的需求。

此外，在台灣和日本都有據點的連鎖飯店集團敦謙，也將旗下雀客旅館CHECK inn品牌輸出日本，在東京、大阪陸續展店，智慧科技成為敦謙最大的優勢，集團以智慧無人旅館起家，開發飯店管理系統、飯店機器人服務，以及訂房平台，都有助於飯店品牌在缺工困境下，繼續擴張版圖。

台灣飯店品牌赴日插旗 輕資產克服缺工挑戰

「台灣觀光市場小、淺水養不出大魚」，觀光業者分析，台灣本土觀光旅宿品牌少有輸出國際的成功案例，來自市場小、國際觀不夠，很難出去打世界盃。業者認為，進軍海外的台灣飯店品牌必須要有精確的目標市場，並和業主合作降低投資風險，以「小而美的輕資產模式」會更容易成功。

然而，進軍日本市場的挑戰也不少，張筠表示，在旅宿人才培養方面，首先員工必須具備日文、中文雙語溝通能力，不管是在台灣招募送去日本，或是招募當地人力，在全球飯店業都缺工的環境下，都相當困難。

鳳凰旅遊總經理卞傑民也說，要在海外做旅宿生意，語言不通就是一個障礙，必須要找到一定基礎的穩定客源，才能更放心去投資，再者日本對食安問題非常重視，員工招募與旅宿業經營都要符合當地法規，經營複雜度會比在台灣經營更多，不可不慎。

整體而言，疫後國內旅宿業衰退，業者要快速成長有難度，日本觀光業受惠匯率紅利，觀光產值每年都創新高，正處於上坡路段，國內飯店業者期待藉此大啖觀光財，也要有精準策略並克服挑戰。