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中華電暨基金會 偏鄉做公益

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信攜手中華電信基金會推公益，以音樂療育與蹲點計畫共創美好社會。圖為音樂療育透過樂器教學與台西早療兒童互動。 中華電信／提供
中華電信攜手中華電信基金會推公益，以音樂療育與蹲點計畫共創美好社會。圖為音樂療育透過樂器教學與台西早療兒童互動。 中華電信／提供

中華電信（2412）攜手中華電信基金會推公益，投入社會共融，透過多元、創新的作為，讓科技協助豐富偏鄉兒童、長輩的生活，以音樂療育與蹲點計畫共創美好社會。

中華電信與中華電信基金會從2024年8月開始，與輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心合作，以14年的伴您好讀網路課輔經驗，推動「遠距音樂療育計畫」，為偏鄉兒童與長者提供每周一次專業線上音樂課程，服務台西、口湖兒童發展中心及德蘭社區長照機構，提升兒童專注力與模仿能力，幫助長者強化記憶與社交參與感。

音樂治療師張嘉凌表示，遠距音樂療育計畫打破地域限制，累積參與人次達627人次。透過量測的數據顯示參與者在情緒穩定度、專注力及互動能力上均有顯著提升。

例如兒童透過音樂活動更主動回應指令，學會與同儕互動；長者在課堂中展現更穩定的情緒，並主動與他人交流。

中華電信指出，音樂療育在提升心理健康與社交能力方面起積極作用；未來將投入更多資源優化遠距音樂課程，包括提升音質、增強遠端互動體驗等，以確保學習與療育效果達到最佳狀態。

輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心表示，未來與中華電信集團更進一步拓展計畫範圍，讓更多偏鄉兒童與長者受惠用科技、愛心促成改變。

中華電信暨基金會自2009年起推動「蹲點‧台灣」活動，鼓勵全台大學生利用專業所學，走入社區參與地方建設，結合在地團體力量，深入累積、傳承在地精神、文化。「蹲點‧台灣」計畫14年來累積超過600名大學生參與，足跡遍及全台90個據點。

2024「蹲點‧台灣」計畫集結來自17所大學、28個系所的學生，前往22個社區提供數位建檔、產業行銷、銀髮健康教育、兒童閱讀推廣等多元服務，透過紀錄片、社群影音及地方誌等方式，記錄地方故事，推動文化保存與社區發展。

中華電信指出，期望透過創新與科技，為台灣帶來更溫暖、包容的未來，持續優化這些計畫，深化與社區、學術機構的合作，並探索更多科技應用於公益領域的可能性，讓每個需要幫助的角落，都能因科技與愛心而改變。

中華電信 偏鄉教育

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