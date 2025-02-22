國際通商慶50 大老雲集
國際通商法律事務所昨天舉行50周年紀念晚會，金融大老齊聚一堂，富邦集團董事長蔡明忠回顧，高鐵競標、富邦（2881）引資花旗是雙方緊密合作兩個案子，尤其是高鐵競標案，他笑稱，為競標籌備的90天，是他一輩子最認真工作的日子。
國內不少企業都與國際通商法律事務所有所往來，工商總會名譽理事長許勝雄、國泰金控董事長蔡宏圖、台新金控總經理林維俊、玉山科技協會理事長童子賢，都是紀念晚會的座上嘉賓。
國際通商榮譽首席顧問陳玲玉，今年亦逢執業50周年，她於早期加入國際通商後，主導國際通商合併第一聯合法律事務所，是台灣史上第一件律師事務所合併。
陳玲玉回顧許多代表作，高鐵為其中一例，從1997年至今，國際通商已任高鐵顧問長達28年；1999年，陳玲玉亦牽成富邦策略聯盟花旗，花旗投資8億美元，讓富邦成為金控集團教主。
蔡明忠指出，他和陳玲玉是二代交情，當年父親蔡萬才要選立法委員，他的國語演講稿都由陳玲玉撰寫，而高鐵競標案則讓他和陳玲玉成為最緊密的工作夥伴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言