國際通商慶50 大老雲集

國際通商法律事務所昨天舉行50周年紀念晚會，金融大老齊聚一堂，富邦集團董事長蔡明忠回顧，高鐵競標、富邦（2881）引資花旗是雙方緊密合作兩個案子，尤其是高鐵競標案，他笑稱，為競標籌備的90天，是他一輩子最認真工作的日子。

國內不少企業都與國際通商法律事務所有所往來，工商總會名譽理事長許勝雄、國泰金控董事長蔡宏圖、台新金控總經理林維俊、玉山科技協會理事長童子賢，都是紀念晚會的座上嘉賓。

國際通商榮譽首席顧問陳玲玉，今年亦逢執業50周年，她於早期加入國際通商後，主導國際通商合併第一聯合法律事務所，是台灣史上第一件律師事務所合併。

陳玲玉回顧許多代表作，高鐵為其中一例，從1997年至今，國際通商已任高鐵顧問長達28年；1999年，陳玲玉亦牽成富邦策略聯盟花旗，花旗投資8億美元，讓富邦成為金控集團教主。

蔡明忠指出，他和陳玲玉是二代交情，當年父親蔡萬才要選立法委員，他的國語演講稿都由陳玲玉撰寫，而高鐵競標案則讓他和陳玲玉成為最緊密的工作夥伴。