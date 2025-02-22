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國際通商慶50 金融大老雲集

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
國際通商法律事務所昨晚舉行五十周年慶祝晚宴，工商總會名譽理事長許勝雄、富邦集團董事長蔡明忠、玉山科技協會理事長童子賢等企業大老，皆來為國際通商榮譽首席顧問陳玲玉站台。記者潘俊宏／攝影
國際通商法律事務所昨晚舉行五十周年慶祝晚宴，工商總會名譽理事長許勝雄、富邦集團董事長蔡明忠、玉山科技協會理事長童子賢等企業大老，皆來為國際通商榮譽首席顧問陳玲玉站台。記者潘俊宏／攝影

國際通商法律事務所昨天舉行五十周年紀念晚會，金融大老齊聚一堂，富邦集團董事長蔡明忠回顧，高鐵競標、富邦引資花旗是雙方緊密合作的兩個案子，尤其是高鐵競標案，他笑稱，為競標籌備的九十天，是他一輩子最認真工作的日子。

國內不少企業都與國際通商法律事務所有所往來，工商總會名譽理事長許勝雄、國泰金控董事長蔡宏圖、台新金控總經理林維俊、玉山科技協會理事長童子賢，也都是紀念晚會的座上嘉賓。

國際通商榮譽首席顧問陳玲玉，今年亦逢執業五十周年，她於早期加入國際通商後，主導國際通商合併第一聯合法律事務所，這是台灣史上第一件律師事務所的合併。

陳玲玉回顧許多代表作，高鐵即為其中一例，從一九九七年至今，國際通商已任高鐵顧問長達廿八年；一九九九年，陳玲玉亦牽成富邦策略聯盟花旗，花旗投資八億美元，成就富邦金控今日的地位。

蔡明忠指出，他和陳玲玉是二代交情，當年，父親蔡萬才要選立法委員，父親的國語演講稿都由陳玲玉撰寫，而高鐵競標案則讓他和陳玲玉成為最緊密的工作夥伴。他回憶，當時高鐵案很多制度是成功的，但不幸政治凌駕法律，很多制度都無法實現，他深感台灣最大的風險就是政治。

玉山科技協會理事長童子賢也指出，他在和碩工作時，法務長等人員，大多是陳玲玉訓練出來的徒弟。不過，他自己和陳玲玉互動最多的領域，反而與公益、藝文有關。

國泰金控總經理李長庚也指出，當年和國際通商的合作，起源於一位不法法律專員，偷客戶印鑑後，盜賣客戶股票，並存放在國泰世華銀行帳戶，國泰世華銀行卻因此被告上法庭，後委請國際通商團隊協助應變，雙方合作至今已然廿八個年頭。

台新金控總經理林維俊也指出，陳玲玉和台新金控董事長吳東亮也是二代交情，金融機構、金控公司都是受到高度監理的行業，他稱讚陳玲玉很能跟政府談判協商，讓台新、財政部的彰銀經營權之爭順利在二○二一年和解，他相當感謝國際通商團隊，並妙喻「用戶體驗非常好」。

台新金控 國泰金控 高鐵

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