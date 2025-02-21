散裝船搶租潮 運價飆漲…慧洋、四維航等利多

美國總統川普出手調停俄烏戰爭，全球散裝船戰後重建需求浮現，各方人馬搶租船，全球散裝船日租金瞬間大漲，中小型船舶裝卸調度靈活，輕便極限型的船舶成為這波上漲的領頭羊。

巴拿馬型及海岬型則在近兩日開始飆漲，近一周三大主要船型的日租金漲幅約兩成；昨（21）日BDI（波羅的海運價指數）收盤再漲4.2%，推估三大船型的日租金價格將繼續漲。

散裝船主要船型運價表現

受到大陸原物料買氣沒有回升，全球散裝船日租金去年第4季以來持續走下波，俄烏有望停戰和平重建需求浮現，小型船已連續十天大漲拉動下，近兩日漲勢已經擴散到巴拿馬型及海岬型，最新一周三種船型日租金都是大漲。

輕便極限型的載重噸約5-6萬噸，日租金價格為8,912美元，近一周大漲21%、近一個月漲幅為24%，而且日租金一直大幅領先載重噸數在10萬噸以上的海岬型船舶，即便近兩日海岬型的日租金急速飆漲，日租金也只有7,603美元，這對於業界來說是超低不符合成本的價格，近一周漲幅為28%、近一個月還是下滑30.9%。

三大主要船型中，巴拿馬型載重噸數6-8萬噸這波反彈的速度也相當快，目前日租金價格遙遙領先海岬型，而且是三大船型當中率先日租突破萬元關卡船型，最新日租金為1.02萬美元。

法人分析，俄烏戰爭自2022年爆發以已持續近三年，傳美國總統川普預計與俄羅斯總統普亭將於沙烏地阿拉伯會面，兩方要討論俄烏戰爭停火事宜，隨著俄烏戰火有望停息，市場盼到和平曙光，烏克蘭重建需求將浮現，預期因中小型船承載貨物種類多元，隨著運價變化以輕便極限型為主，第一季國內經營中小型船為主慧洋-KY（2637）、四維航、台航及正德等優先受惠。

慧洋-KY是國內中、小型船舶最多的業者，截至2024年止旗下船隊總數為134艘，平均船齡為8.6年，多數都是節能船舶外，中小型船舶占比超過八成，所以這波中、小型船舶先漲，慧洋-kY業績有望跟著水漲船高；展望2025年，還有中、小型船要交付，維持每年都有新運力加入，增進船隊全球競爭力，隨運價漲，今年的獲利再度出現成長空間。

國內的中小型散裝船業者四維航2024年下半年營運漸入佳境，第3季出現盈餘，稅後純益為7,727萬元，每股稅後純益為0.2元，累計前三季虧損跟著縮小，稅後虧損1.13億元，每股稅後虧損0.29元。四維航船隊規模可遠、近洋航線靈活調度運用，隨著新船交船後總船數增加為29艘，今年及明年有新船加入提升運營績效。