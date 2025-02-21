SCFI指數連六跌 四航線走低

全球航運運價兩樣情，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（21）日出爐，運價指數連六跌，四大主要航線都一起下滑；指數下跌163.74點至1,595.08點，跌幅擴大9.3%；遠東到美西運價失守3,000美元關卡，遠東到美東運價失守4,000美元關卡。

國內的物流業者認為，現在是處農曆年後相對淡月，再加上美國總統川普後的政策變動，市場出貨量會較為觀望，貨櫃自亞洲出口歐、美的需求減少，也造成運價跟著走低；業界認為，只要中東地緣政治問題無解，貨櫃輪的市場供需還是會吃緊的情況，所以不要過度去解讀淡月的市場運價變化。

因應最近運價下滑，全球貨櫃輪業界3月繼續減班， 未來5周北美線已取消約7% ，3月如果市場需求不旺，不排除進一步減班讓運價合理化。

根據最新一期出爐運價，目前處農曆年後相對淡季，遠東到美西及遠東到美東運價跌幅都超過一成以上；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2,907美元，較前一期下跌637美元，跌幅17.9%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達3,954美元，較前一期跌871美元，跌幅18%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,578美元，較前一期下跌30美元，週跌幅1.86%。