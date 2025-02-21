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華新歐洲布局 有望迎商機

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

針對烏俄戰爭有望停火，華新（1605）昨（21）日指出，該公司布局歐洲的不銹鋼上下游鋼廠營運範疇涵蓋核電、石油、石化和汽車等領域，占整體營收約15至20%，若俄烏戰爭結束，對華新的營運是有幫助。

日前，美國總統川普與俄羅斯總統普亭通話，積極推動俄烏戰爭走向和談，若是能停戰，依據市場推估重建金額近6,000億美元，將推升鋼鐵、水泥等需求，單以烏克蘭重建的用鋼需求為例，未來十年達2,000萬公噸水準，因地緣關係，所需鋼材將就近由歐洲鋼廠供應。

對此，華新表示，去年第4季營收中，不銹鋼部門占比為51%；其中，歐洲不銹鋼業務部分占比約為30%，若整體來看，占公司營收約15至20%，隨著俄烏戰爭擬結束，對華新是有利的。

據了解，華新近幾年來積極布局歐洲不銹鋼市場。

不銹鋼 營收

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