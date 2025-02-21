出國旅遊熱 雄獅團費喊漲

旅行社龍頭雄獅（2731）看好2025年疫後紅利持續發酵，尤其航班增班帶動市場擴張，全年展望樂觀；並預期今年團費續漲，和疫情前（2019年）相比，累計漲幅至少三成。總經理黃信川分析，今年旅遊熱潮沒有消失，特別是日本和歐洲旅遊需求旺盛，歐洲訂單能見度已至7月。

雄獅發言人賴一青表示，看好今年航班供應增加，將帶來更多商機，同時，團費反應旅遊元件包括機票、飯店、交通等費用上漲，將持續走揚，預估整體平均漲幅約為10%。目前長程線包括美加、紐奧暑假檔期已陸續進單，日本、東南亞則達4、5月，以目前能見度來看，上半年營收增幅近二成。

旅行社受回春節出國效應，元月營收大豐收，雄獅等各業者營收年增普遍落在二到四成，其中，又以鳳凰營收倍增最為亮眼。旅行社業者看好，緊接著228連假，將再掀出國潮，加上3月開始獎勵旅遊陸續出團，郵輪也陸續啟航，挹注首季營運表現。

在趨勢方面，黃信川觀察，疫後旅遊市場發展，獎勵旅遊及客製小包團有成長趨勢、深度與主題旅遊夯，及永續觀光議題崛起。

其中，看好客製化商機，雄獅去年特別組建小包團部門，這類團體組成多為家族親友、10人以下，去年服務人數較前年成長超過10%，今年將成長逾20%。

賴一青分析，2025年旅遊費用持續上漲的原因包括1、台幣走貶，近期新台幣疲弱，使得海外成本增加，特別是美元、歐元等貨幣兌換成本上升。2、機票價格高漲，即便日圓匯率偏低，但航空票價仍居高不下，成為團費上升的關鍵因素。3、市場需求強勁，疫後旅遊熱潮不減，消費者對價格接受度提高，支撐整體旅遊產品價格維持高檔。