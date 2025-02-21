快訊

「台灣魚類研究的國寶」沈世傑辭世 享耆壽99歲

經典賽／中華隊爆冷敗…外媒也震驚「大巨蛋寂靜 能聽見西班牙休息室的聲音」

國定假日法制化…勞動節、教師節全國放假 藍綠白有共識

出國旅遊熱 雄獅團費喊漲

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

旅行社龍頭雄獅（2731）看好2025年疫後紅利持續發酵，尤其航班增班帶動市場擴張，全年展望樂觀；並預期今年團費續漲，和疫情前（2019年）相比，累計漲幅至少三成。總經理黃信川分析，今年旅遊熱潮沒有消失，特別是日本和歐洲旅遊需求旺盛，歐洲訂單能見度已至7月。

雄獅發言人賴一青表示，看好今年航班供應增加，將帶來更多商機，同時，團費反應旅遊元件包括機票、飯店、交通等費用上漲，將持續走揚，預估整體平均漲幅約為10%。目前長程線包括美加、紐奧暑假檔期已陸續進單，日本、東南亞則達4、5月，以目前能見度來看，上半年營收增幅近二成。

旅行社受回春節出國效應，元月營收大豐收，雄獅等各業者營收年增普遍落在二到四成，其中，又以鳳凰營收倍增最為亮眼。旅行社業者看好，緊接著228連假，將再掀出國潮，加上3月開始獎勵旅遊陸續出團，郵輪也陸續啟航，挹注首季營運表現。

在趨勢方面，黃信川觀察，疫後旅遊市場發展，獎勵旅遊及客製小包團有成長趨勢、深度與主題旅遊夯，及永續觀光議題崛起。

其中，看好客製化商機，雄獅去年特別組建小包團部門，這類團體組成多為家族親友、10人以下，去年服務人數較前年成長超過10%，今年將成長逾20%。

賴一青分析，2025年旅遊費用持續上漲的原因包括1、台幣走貶，近期新台幣疲弱，使得海外成本增加，特別是美元、歐元等貨幣兌換成本上升。2、機票價格高漲，即便日圓匯率偏低，但航空票價仍居高不下，成為團費上升的關鍵因素。3、市場需求強勁，疫後旅遊熱潮不減，消費者對價格接受度提高，支撐整體旅遊產品價格維持高檔。

旅行社 營收 雄獅

延伸閱讀

經典賽／被西班牙超猛火力震懾 曾總：投捕配球思維需調整

川普2.0 吳東亮：應積極赴美投資 搶占市場

經典賽／中華隊首戰西班牙！台鋼陳宇宏先發 運彩賭盤看好大勝

2025「白沙屯、大甲媽祖」文化體驗行程！雄獅旅遊送專屬結緣品及紀念證書、領隊帶路輕鬆朝聖

相關新聞

遠雄砸136億 高雄大獵地…寫南台灣單筆金額最大紀錄

看好高雄未來發展，遠雄建設昨（21）日再出手，砸下136億元、向賣方林商號合板公司買下高雄市鼓山區6,128.67坪土地...

散裝船搶租潮 運價飆漲…慧洋、四維航等利多

美國總統川普出手調停俄烏戰爭，全球散裝船戰後重建需求浮現，各方人馬搶租船，全球散裝船日租金瞬間大漲，中小型船舶裝卸調度靈...

國際通商慶50 金融大老雲集

國際通商法律事務所昨天舉行五十周年紀念晚會，金融大老齊聚一堂，富邦集團董事長蔡明忠回顧，高鐵競標、富邦引資花旗是雙方緊密...

國際通商慶50 大老雲集

國際通商法律事務所昨天舉行50周年紀念晚會，金融大老齊聚一堂，富邦集團董事長蔡明忠回顧，高鐵競標、富邦引資花旗是雙方緊密...

中華電暨基金會 偏鄉做公益

中華電信攜手中華電信基金會推公益，投入社會共融，透過多元、創新的作為，讓科技協助豐富偏鄉兒童、長輩的生活，以音樂療育與蹲...

企業生日快樂／柏文 打造健身勝利方程式

台灣首家掛牌上市健身中心業者柏文的主力品牌「健身工廠」起家厝位在高雄市博愛三路上，3,000坪的博愛廠2007年2月開幕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。