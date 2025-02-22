企業生日快樂／柏文複製台灣經驗 揮軍美國

柏文（8462）董事長陳尚義表示，看好美國棒壘球市場發展，投資大魯閣美國子公司1億元，取得該公司15%股權；而柏文旗下主力品牌「健身工廠」未來不排除在美國設置第一個海外據點，將台灣健身房的成功經驗複製到美國市場。以下為專訪紀要：

問：健身工廠的未來願景？

答：國人在疫後對運動的風氣已經生活化，大眾漸漸知道健身不是想像中那麼的強硬，其實就是一個很基礎的訓練，可融入生活中。健身工廠的品牌理念核心是「運動即日常，健身亦生活」。健身或運動是一種生活態度，讓運動健身不只是簡單一兩個小時的事，甚至可以形成一種文化，一種新型態的流行文化，除了提升運動風氣、歸屬感及聚集力，也透過這樣的環境氛圍，衍生出一個理想的「運動社交圈」。

問：健身工廠進軍海外的規劃方向？

答：看好美國棒壘球市場發展，柏文投資大魯閣美國子公司1億元，取得15%股權。主要是美國棒壘球市場過去都是以訓練為主，沒有以休閒娛樂的型態經營，看好大魯閣將發揮優勢，在美國市場會有不錯的發展。

柏文目前雖然是純投資的角色，但也作為健身工廠前進海外市場的重要評估。未來不排除將在美國設置第一個海外據點，將台灣健身房的成功經驗複製到美國市場。

事實上，公司當初掛牌時即以走出台灣市場為中長期目標，過去也曾到日本、東南亞市場做評估；目前看來，美國市場最有可能是海外的第一站。

內部分析美國和台灣兩地市場不同之處，美國健身房市場是以高價、低價的M型化發展為主，中間價位帶的區塊市場還有空間；雖然美國人力成本是台灣的四至六倍，但台灣擅於經營的模式可有效降低人力，優勢包括場館人臉辨識、器材、環境整潔度等現場管理，因此對美國市場非常看好。

問：2025年台灣正式進入「超高齡社會」，健身工廠是否做好準備？

答：面對人口老化趨勢，健康促進及銀髮議題已為世界先進國家所重視，有鑒於此，柏文設計出構建智慧銀髮健身-「茁健活力班」，銀髮健身以三個月一期，一期四堂課，總共12堂課，讓長輩進來上教練課，但是不需要是會員，也不用入會費，採取團進團出方式，希望可以讓更多銀髮族沒有壓力負擔。

公司帶望讓銀髮世代一步一步透過運動維持健康來達到活力長壽目的，「落實運動是良藥，享受不藥而癒的健康長壽人生」。公司近四年已培育出185位教練取得銀髮體適能證照，正持續積極推廣內部教練取得證照，幫助銀髮朋友找回活力。

問：出書「健身工廠經營寶典」的用意？

答：健身工廠不只是賣健康，現在更進軍出版業，推出健身房經營專書「健身工廠經營寶典」，書中濃縮了健身產業紅海中的勝利方程式，走出屬於健身工廠的藍海策略。

至於為何當初會出版這本書，是因為有朋友問「有沒有針對健身俱樂部經營管理的書可以推薦」？他回答「沒有，因為還沒有寫」，結果一句無心插柳的玩笑話，最後認真付諸行動。

出書的出發點是希望結合學術跟實務面經驗，提供想要進入健身產業的朋友參考。「健身工廠經營寶典」是本結合理論與實戰經驗的書籍，可作為國內健身產業所需要的養分材料，未來想邁入健身運動產業管理者的教戰手冊。