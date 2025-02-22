企業生日快樂／柏文投入體育公益 發揮影響力

柏文（8462）長期投入體育公益，積極支持籃球、棒球等運動發展，尤其是足球、龍舟、拔河、壁球等這些在國內較少受到關注的冷門競技運動，2024年並獲教育部體育署頒發「體育推手獎」大獎，展現在推廣體育文化與履行社會責任方面的成就。

「培育未來的足球新星，將會是台灣足球邁向國際的起點」。健身工廠品牌長陳尚文回憶起從學生時代開始參與足球運動，憑藉著對足球熱情，2022年底，健身工廠取得剛落成高雄楠梓足球場經營權，引進西甲足球學校。

2023年為台灣職足之路再點亮一盞明燈，入主高雄陽信女足，2024年更名為高雄Attackers FC，成為第一間連鎖企業入主的職業足球隊，領頭拼起第一塊地圖。

相對於台灣其他球隊，企業最多僅是贊助，陳尚文強調，柏文是親力親為，目標只有一個，台灣足球不再是沙漠，要有傻園丁向下扎根，期待開花結果。

因此透過入主高雄Attackers FC提供選手更好的待遇、更優質的訓練環境，及更專業的俱樂部職員，帶給足球產業更好的發展。

另外，健身工廠龍舟隊早在2007年成軍，共有30名隊員，各其所司、各有所職。「全力以赴、無懈可擊」是健身工廠龍舟隊精神標語，也是隊友秉持的信念。

陳尚文指出，「龍舟隊是健身工廠的象徵之一，隊員更會維護這項名譽」。陳尚文說，從初期招募選手、實際訓練到龍舟比賽，過程沒想像中順利，但在一連串訓練期間卻看見了團隊精神。

柏文總經理林洵賢表示，柏文身為台灣健身產業領頭羊，參與及關心支持國內運動競技項目責無旁貸，秉持強國必先強身的精神，善盡企業社會責任。柏文將持續發揮企業影響力，深化對體育公益投入，並呼應聯合國永續發展目標，推動社會和諧、國家永續與企業永續的共同願景。