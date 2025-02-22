企業生日快樂／柏文 打造健身勝利方程式

台灣首家掛牌上市健身中心業者柏文（8462）的主力品牌「健身工廠」起家厝位在高雄市博愛三路上，3,000坪的博愛廠2007年2月開幕，一路走來即將18年。董事長陳尚義回想，創立健身工廠的2000年初期，適逢台灣健身產業劇烈變動時期。大型健身休閒品牌無預警倒閉、宣告破產，引發消費糾紛，造成大眾對於健身房存有許多疑問，甚至負面觀感。

當時顧客要加入會員，第一個疑問就問：「什麼時候會倒？」如何重拾社會大眾對健身房的信心為當務之急。陳尚義首創月費會員制，做出市場差異性，換句話說，健身工廠持續開門營業，會員才需要付錢，不用擔心突然倒閉、會費拿不回來等問題。

月費制度 創造市場差異

健身工廠的月費、教練課程等服務一律標準化收費，摒除檯面下的殺價、講價造成的爭議；過去健身市場有許多私人教練課程存在銷售爭議，陳尚義為解決這項痛點，訂下36堂課的天花板上限。他並規定會員必須在剩下五堂課時才能再行購課，在計算教練獎金的方式，也不是採「賣了多少課」，而是以「上了多少課」為標準，目的是讓教練更專注在自身專業上，協助會員達到健身目的。

透明標準化的收費制度，以及優質的教練水準，讓健身工廠在台灣連鎖健身品牌中脫穎而出，教練課程滲透率約23%，會員續約率達六成（高於同業的三成），讓健身工廠逐步成為台灣本土最大健身連鎖品牌。

健身工廠推出的團體課程也是亮點。2020年開發包含雕塑身形、心肺適能、韻律節奏和舞蹈等四大類型的「FORCE團課」，總經理林洵賢說：「我們研發的團課內容會調整訓練強度，在訓練量上拿捏的更精準，加入有別於西方的東方特色，更適合亞洲人的身體素質和運動型態。」

例如「輕流動」課程在動作中融入太極、氣功、武術等東方元素，給予會員嶄新的運動體驗，廣受會員歡迎，「這一切初衷都是希望讓健身變得更有趣」。健身透過一對一、一對多的教練課和團課，讓鍛練變的更好玩有趣，就是健身工廠努力的目標。

陳尚義一直秉持讓健身走入大眾的日常生活中的信念。他以美國市場為例，健身人口約30%，新加坡、香港、南韓約為7%至10%，而台灣經過20多年來的努力，現在只有4%，仍有很大的進步空間，這也是還需要努力的地方。

他期許隨著健身房的形象翻轉、健身觀念從有氧轉向重訓，大眾開始走入健身房「運動」。他以健身工廠的會員輪廓為例，年齡層橫跨青少年到銀髮族，健身目的也各不相同，從雕塑體型、運動強身、病後復健的都有。

3P、3I理念衝刺展店規模

林洵賢觀察，「大眾開始逐步了解，健身其實是很基礎的訓練，可以融入生活」。近幾年台灣的健身風氣已經逐漸邁向「運動生活化」階段。就在健身市場及風氣持續成長的同時，全球發生疫情，他說：「我們就好像站在海嘯第一排，直接無預警的正面衝擊，當時我只有3小時的思考時間，必須馬上做出回應。」林洵賢永遠忘不了2021年5月15日中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒時的心情。

陳尚義緊急召開內部會議，當天下午立即公告停止營業，並暫停收取會員月費，健身工廠是全台第一間對外做出聲明的健身房業者，隨後其他同業紛紛跟進。

「做這個決定不容易，我們從一間營收逾億元的上市企業，幾乎瞬間歸零，但這也是我們對於會員的承諾，既然沒辦法營業，就不能收取會費，要讓大家都能安心防疫。」林洵賢說。

先做好防疫，配合政府，壤外之後繼續安內，健身工廠並沒有在疫情期間空轉，而是加強空間設備的升級，開發免脫口罩的AI人臉辨識系統、線上客服中心、布局線上商城、發展自有品牌等，等待疫情畫下句點。

2022年5月，政府解除健身房三劑疫苗防疫措施，隨著管制解封、大眾在疫後意識到身體健康才是關鍵，健身市場回到疫情前快速成長的態勢，健身工廠會員人數連18個月成長，營收在2022年回升至疫前水準。

健身工廠在2024年展開一波大擴點計畫，進軍宜蘭、羅東、澎湖、台中等地區，開設至少八間廠館，全台廠館數逼近80間，希望讓消費者透過運動健身，取得身體上健康、心靈上正能量。

陳尚義表示，健身工廠的企業中心思想是「3P」、「3I」；3P為professional專業、pslitive正面態度、passion熱忱；3I為-Integrity誠信、initiative主動、improvisation應變。而能力愈大、責任愈重，訂下短中長期目標，要在2025年展店80家，2027年要增至100家規模。

從「你們什麼時候會倒？」到「甚麼時候來我家附近開店？」。陳尚義希望健身工廠成為消費者健身第一選擇，也為唯一選擇。

他選出年度標語「健了再說」，期許健身工廠成為民眾下班之後進入生活的中繼站，將上班、讀書壓力徹底釋放，無論天大難關，健了再說，又是一個全新自我。