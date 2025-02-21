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華新：今年營運漸入佳境 看好不銹鋼事業併購綜效顯現

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導
華新第1季不銹鋼部門預期營運表現將優於去年第4季。不銹鋼示意圖。聯合報系資料照
華新第1季不銹鋼部門預期營運表現將優於去年第4季。不銹鋼示意圖。聯合報系資料照

華新（1605）昨（21）日舉行線上法說會，公布2024年財報，稅後純益為27.9億元，年減45.1%，每股純益0.69元，下探至九年來新低。董事會通過0.5元現金股息配發案，以昨日收盤價28.8元估算，現金殖利率為1.74%。新年度營運展望，總經理潘文虎，今年營運有望漸入佳境。

展望營運前景，總經理潘文虎指出，今年第1季不銹鋼部門預期營運表現將優於去年第4季；電線電纜部門則與上季持平但比去年同期好，資源事業則持續觀望。

華新法說會重點內容
華新法說會重點內容

展望2025年第1季，潘文虎分析，不銹鋼事業部分，台灣第1季原料價格穩定，下游下單意願提升，預期營運表現將優於去年第四季；而大陸受刺激內需政策帶動，第1季不銹鋼接單狀況良好；歐洲因第4季逢聖誕假期影響，但隨著先前併購的不銹鋼無縫管廠DMV併入預計相關綜效將於第1季逐步顯現。

資源事業部分，倫鎳價格表現持續疲軟，鎳礦以及運費升水未見平緩，市場仍需要整合，第1季持續觀望。

電線電纜事業則在台電高壓在手訂單維持高位，民間市場則是受到央行政策影響，建商進場速度放緩，第1季整體銷量與上季持平，但是仍較去年同期有所提升。

華新幕僚長潘思如指出，去年第4季不銹鋼部門比上季成長，並持續降低銅線材佔比。而就三大部門毛利率變化來看，電線電纜毛利率維持在10%水準，不銹鋼雖有歐洲聖誕假期，但毛利率則由第3季的5%略升為6%，資源事業整體出貨量持穩但價格下滑影響售價，侵蝕毛利率由正轉負。

依華新公布去年第4季營運數據，單季營收為467億元，季增7%，年增8%，但受不銹鋼和資源業務虧損影響，較上季由盈轉虧，單季交出稅後淨損6億元成績，每股虧損0.15元。

該公司累計2024年營收為1,793.18億元，營業利益21.68億元，稅前盈餘25.11億元，稅後純益27.9億元，年減45.1%每股純益0.69元，為近九年來新低。華新董事會昨日並決議配發0.5元現金股利，盈餘配發率為72%。

不銹鋼 毛利率

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