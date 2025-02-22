遠雄砸136億 高雄大獵地…寫南台灣單筆金額最大紀錄

看好高雄未來發展，遠雄建設昨（21）日再出手，砸下136億元、向賣方林商號合板公司買下高雄市鼓山區6,128.67坪土地，寫下南台灣最大一筆單一金額土地交易案。

遠雄建設看好南二都未來發展，持續在台南市、高雄市獵地。去年8月遠雄以約近28.47億元標下中石化位於楠梓區高雄大學旁、惠正街之3,795.81坪住三土地，每坪土地成交價約達75萬元、溢價率達67%，登上去年高雄市總價最高地王寶座；今年開春後，遠雄建設再出手、一口氣砸下136億元，向林商號購入泛美術館區6,128.67坪地。

高雄鼓山區林商號土地小檔案

遠雄建設表示，看好台積電（2330）擴大南台灣發展，因此持續布局南二都，加上區域剛性需求高，因此決議購入該地；遠雄建設昨日收在78.3元、下跌0.3元。

據悉遠雄建設購入土地位於高雄市鼓山區馬卡道路和青海路交接的地塊，交通位置上擁有內惟車站與美術館站兩座火車站，其中斜對角就是台鐵地下化的美術館站，更鄰近青海公園，目前該地做為停車場使用。

遠雄建設接連獵地，已成為北部建商插旗高雄之前五大開發商之一；遠雄建設目前規劃總銷約60億元的高雄楠梓「高大案」將在明年底公開，至於從中石化標得的高雄楠梓3,795.81坪土地，暫定2026年推出。

展望2025年，遠雄建設台中新案的貢獻約達181億元，將成為公司今年業績成長主力其次為台北市商辦案、住宅案約各有94億元、40億元貢獻，未來五年營運動能無虞。

遠雄建設去年前三季營收達176.16億元、年增49.5%，毛利率達31.3%，較前年同期增加3.2個百分點，營業利益達38.58億元、年增率高達83.6%，稅後純益達26.72億元、年成長率為55.8%，每股純益達3.42元、優於前年同期的2.19元。

法人表示，遠雄建設進入入帳高峰期，2024年至2028的五年間、每年均有超過200億元新案完工，其中2024年交屋量約209億元，2025年更將大增近160億元、全年交屋量高達368億元，來到近三年高點；2026、2027年雖各稍降至296億元、273億元，不過2028年將迎來歷史入帳高峰期、完工量達1,137億元。